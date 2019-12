El Banco de España cree que el Gobierno no logrará este año reducir el déficit público

El Banco de España no quiere opinar sobre las negociaciones políticas para una nueva subida del salario mínimo hasta que no vea una propuesta concreta. "No estamos en contra del salario mínimo y no estamos en contra de que se actualice, pero somos firmes defensores de que se haga una evaluación de su impacto, sobre todo cuando hay subidas fuertes como en 2019", ha dicho Óscar Arce, director de Economía del organismo.

Arce ha explicado que el empleo se ha desacelerado más que la economía. Y que el mercado laboral se ha ralentizado más en las comunidades y sectores donde está más extendido el salario mínimo. "¿Quiere decir esto que esa es la única explicación? No podemos decirlo, porque también puede obedecer a otros muchos factores, como que estén más afectados por la desaceleración de la industria. Hasta que no tengamos los datos personalizados no podremos saberlo. Y eso será en otoño del año que viene", ha afirmado el alto cargo del Banco de España. En los últimos datos de PIB la economía crecía un 0,4% trimestral frente al escaso 0,1% que repuntaba el empleo.