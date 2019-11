Burger King lanza su hamburguesa vegetariana

La cadena de establecimientos de comida rápida Burger King ha anunciado este martes el lanzamiento en casi toda Europa de su primera hamburguesa vegetal, llamada Rebel Whopper. Estados Unidos y Suecia ya han degustado el nuevo producto con el que el gigante norteamericano de hamburguesas espera conquistar una parte importante de este mercado emergente.

La nueva hamburguesa desembarca en el menú de 2.500 restaurantes de 25 países distintos, convirtiéndose en uno de los "mayores lanzamientos en la historia de la marca", según ha afirmado David Shear, presidente de Burger King para la región de Europa en una rueda de prensa en Londres este martes. Shear no ha querido compartir las cifras de ventas en Estados Unidos del nuevo modelo sin carne, pero ha asegurado que la promoción impulsó la venta incluso de las hamburguesas de vacuno gracias a que atrajo a nuevos clientes que normalmente no acudían a esa cadena de comida rápida.

La empresa neerlandesa The Vegetarian Butcher, especializada en la producción de alimentos de base vegetal que imita el sabor de la carne, ha sido la encargada de diseñar esta novedad para la carta de Burger King España. La compañía británico-neerlandesa Unilever compró The Vegetarian Butcher a finales de 2018, y tras comenzar las conversaciones a principios de año con Burger King firmaron lo que ha supuesto uno de los mayores acuerdos comerciales de su historia.

La carne ficticia de la Rebel Whopper está hecha con una mezcla secreta de soja, trigo, aceite vegetal, cebolla y especias. La hamburguesa, que imita a su homónima de carne, no dista mucho de las calorías de la original. La versión vegetariana suiza, por ejemplo, dispone de 608 calorías, casi las mismas que la Whopper original (640).

La hamburguesa no se ha catalogado como vegana debido a que se cocinan en la misma plancha que el resto, además de venir acompañadas –si no se indica lo contrario– de mayonesa.

El producto, según ha sugerido Shear, podría tratarse del primero de muchos: "Ahora mismo estamos centrados en la Rebel Whopper, pero por supuesto que vemos potencial para ir más allá".

Esta nueva oferta tendrá que competir con la hamburguesa vegetariana de The Good Burger, llamada Beyond Burger. La cadena de hamburgueserías de Restalia se adelantó a Burger King y lanzó antes del verano su nueva oferta en sus casi 200 restaurantes gracias al productor estadounidense Beyond Meat.