Trabajo impone multas por 113.000 euros en el primer semestre de registro obligatorio de jornada

La Inspección de Trabajo ha hecho balance de los primeros seis meses de aplicación de la nueva normativa de registro de jornada, que entró en vigor el pasado 12 de mayo. El organismo dependiente del Ministerio de Trabajo ha finalizado 505 expedientes relacionados con la llevanza de ese nuevo registro y en 107 de ellos, un 21,%, ha detectado infracciones, que han terminado en 113.181 euros en multas. Usando como prueba el registro, la Inspección detectó, además, 873 infracciones relativas al tiempo de trabajo, que acabaron con sanciones por 1,1 millones. En total, en estos seis meses, ha detectado 980 infracciones, un 9,8% más que en los seis meses anteriores.

Según explica la Inspección en un comunicado, en la campaña de inspecciones de este semestre (mayo-octubre), se ha revisado la existencia del registro de jornada, el sistema para que los empleados fichen al comienzo y al final de la jornada, obligatorio desde mayo, y el registro se ha usado “como medio de prueba” para revisar el cumplimiento de la jornada laboral. Desde el 12 de mayo, dice la norma, las empresas están obligadas a registrar la jornada, incluyendo "el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo (...) sin perjuicio de la flexibilidad horaria".

Pese a que los seis meses de aplicación de la norma, muchas empresas aún tienen problemas con el registro. Según la inspección, en el semestre mayo-octubre se iniciaron 2.010 expedientes sobre el sistema de control de entrada y salida de los empleados. Lo que no aclara la inspección es cuántas inspecciones se realizaron ni si estas fueron aleatorias. De esos 2.010 iniciados, se han finalizado 505 y de estos, en 107 se detectó infracción, que terminó en sanción. Es decir, un 21,8% de las empresas expedientadas infringió el registro. Además, se enviaron 189 requerimientos por este motivo, lo que supone que casi seis de cada diez empresas expedientadas tenía algún tipo de problema con el registro.

En total, en estos seis meses se han finalizado 5.363 expedientes, de los cuales 505 corresponden a registro de jornada y 4.858 a tiempo de trabajo. Además de las 107 infracciones por registro, se detectaron 873 infracciones relacionadas con el tiempo de trabajo. Es decir, el 18% de los expedientes por tiempo de trabajo acabaron en multa. En total, las 980 multas suponen un 10% más que en el semestre anterior (noviembre-abril).

Según la norma, existe una infracción del registro de jornada cuando no se tiene, cuando teniéndolo, no se conserven los datos al menos cuatro años, o cuando el registro no está accesible a "las personas trabajadoras, sus representantes legales y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social".

Como consecuencia de estas inspecciones, se impusieron multas por valor de 1.263.378,5 euros, un 10,5% más que en el semestre anterior. Nueve de cada diez tenían que ver con infracciones en el tiempo de trabajo, pero 113.181 euros de multas fueron impuestos por las infracciones relacionadas con el registro. Es decir, una media de 1.057,76 euros por sanción.

Además, se realizaron 1.671 requerimientos de subsanaciones, sin multas, de los que 1.482 tenían que ver con el tiempo de trabajo y 189 con el registro. Es decir, sumando infracciones y requerimientos, la inspección detectó algún tipo de irregularidad en casi la mitad de los expedientes finalizados.