Desigualdad en las empresas del Ibex: los altos ejecutivos ganan 123 veces más que su plantilla

La ONG recuerda que a finales del año pasado se aprobó una ley de información no financiera que obliga a las empresas de más de 250 empleados a aportar información detallada sobre aspectos medioambientales, sociales y de empleo. "Muchas de las dimensiones sobre las que las empresas han de reportar tienen una relación directa con la desigualdad", reza el informe, que sin embargo lamenta que muchas de las compañías analizadas no disponían de datos sobre las materias incluidas en la normativa o que esos eran de escasa calidad. "Pensábamos que en esta edición íbamos a incluir más cosas, pero no lo logramos también por la ineficiencia de la ley", asegura Miguel Alba, economista y autor del estudio.

Por ejemplo, el 17% de las cotizadas no ha aportado datos sobre brecha de género salarial, ni tampoco ha sido posible calcular esa diferencia basándose en trabajos similares, sino empleando el salario medio. "La transparencia es fundamental para avanzar hacia una rendición de cuentas efectiva de las empresas, pero si se queda en un mero ejercicio de comunicación, que revela lo que conviene y difumina lo inconveniente, no es auténtica transparencia", señala el informe.