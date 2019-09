El Parlamento Europeo reclama una reforma radical de la lucha contra el blanqueo

La resolución que aprobó la Eurocámara con un respaldo mayoritario no es vinculante. Pero supone un importante toque de atención a la Comisión y los Estados por no estar haciendo los deberes. Al Ejecutivo comunitario se le exige además que no ceda a presiones diplomáticas y de lobbies a la hora de confeccionar la lista de países que no cumplen con la normativa antiblanqueo. Los autores son los portavoces económicos Markus Ferber (del grupo conservador), Jonás Fernández (socialista), Luis Garicano (liberal) y Sven Giegold (verde).