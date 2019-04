La fortuna de los más ricos deja de ser tabú en EE UU

Antes de que Elizabeth Warren propusiera gravar las fortunas, la congresista Demócrata Alexandra Ocasio-Cortez ya había hablado de pasar del 37% al 70% el tipo máximo del impuesto sobre los ingresos. No es la primera en proponer tipos altos (en tiempos de Dwight D. Eisenhower llegaron al 91%) pero sí en enfrentar una tendencia que se instaló en EE UU y gran parte del mundo desde la época de Ronald Reagan. El ex presidente republicano defendía que bajar impuestos era bueno para el bolsillo y, sorprendentemente, para la recaudación (uno de los fundamentos es que, a partir de un determinado nivel de imposición, la gente deja de trabajar). El problema, dice el economista Francisco Javier Braña Pino, es que esa teoría nunca tuvo demostración empírica y se basa en supuestos poco realistas, “como el de que podemos regular libremente el número de horas que trabajamos”. Lo que sí se ha demostrado desde que comenzaron a bajar los impuestos es la mejora experimentada por el 0,1% más rico de EE UU: según datos de los economistas Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, desde 1980 sus ingresos crecieron por encima del 300%. Para la mitad más pobre, no ha habido variación. De 16.000 dólares per cápita en 1980 a 16.000 dólares hoy.