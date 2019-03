Mercadona dispara los beneficios un 84% y gana 593 millones de euros

Mercadona, la mayor cadena de supermercados de España, volvió a elevar el año pasado sus ventas con fuerza y disparó sus ganancias. La empresa que preside Juan Roig ha presentado sus resultados del 2018. Esta vez no hay bache alguno: sus beneficios escalan hasta los 593 millones de euros, un 84% más en comparación con 2017. Compensa así la bajada del 49% que había registrado en 2017 por la fuerte subida de la inversión, según justificó entonces la empresa. Las ventas suben un 5,8%, hasta los 22.235 millones de euros netos (24.300 millones de facturación bruta), un crecimiento muy similar al del año anterior.

La empresa, además, ha creado 1.800 empleos fijos en un año, hasta contar con una plantilla de 85.800 trabajadores. La mayoría están en España, pero una pequeña parte (cerca de 300 personas) ya se ubican en Portugal, donde la compañía está a punto de empezar a operar. Tiene previsto abrir 10 supermercados allí en 2019, el primero en julio.

La inversión total de Mercadona en 2018 fue de 1.504 millones de euros, en la línea con sus previsiones. De esta cifra, 962 millones los ha gastado en aperturas, reformas de sueprmercados y cambios. A eso se añaden 257 en los bloques logísticos, otros 225 millones en la estrategia digitaly 60 millones en la apertura en Portugal. Su plan 2019-2025 incluye un nuevo plan de inversiones de 10.000 millones en total. "Sin endeudarnos, porque confiamos en al gestión de la empresa", apunto el presidente del grupo.

Juan Roig no ha faltado a su cita con los medios, en la única comparecencia con preguntas que ofrece cada año para hablar de su cadena de supermercados. Esta vez, eso sí, el escenario era distinto: habitualmente se realizaba en una sede de la compañía en Puçol, cerca de Valencia. Sin embargo, ese inmueble, donde además del salón para eventos había una fábrica de pan y tartas, ardió en junio del año pasado (sin ocasionar daños personales). Así que la empresa ha aprovechado esta vez para ubicar su encuentro anual en el centro de coinnovación que tienen en Valencia. Se trata de una especie de supermercado 'de mentira' donde los empleados hacen prácticas y la empresa realiza pruebas y experimentos de imagen comercial y de producto. Allí han querido hacer la presentación oficial de una de las últimas apuestas de la empresa: la comida preparada al momento para llevar, que desde el verano pasado venden en algunos de sus establecimientos. Quieren extenderlo a 250 de sus supermercados.

Despliegue de 'colmenas' para el comercio por Internet

Mercadona ha presentado los primeros resultados de su nueva estrategia de venta online. Se basa en tener una nueva web y en abrir almacenes especiales, que llaman colmenas, destinados solo a servir y entregar los pedidos por Internet. Ahora tienen uno en Valencia, que funciona desde el pasado mes de mayo. Ha servido de punta de lanza y, según Juan Roig, funciona estupendamente. Por eso, según avanzó este martes, van a abrir ya en junio otra colmena en Barcelona. Después, comenzará una acelerada expansión: primero en Madrid, donde espera abrir dos. También un segundo centro online en Barcelona. Y después (todavía sin fecha fija) quieren ir abriendo también estos almacenes especiales en A Coruña, Bilbao, Zaragoza, Palma, Alicante, Murcia, Sevilla, Málaga y Las Palmas.

Roig subrayó también que otro de los objetivos de la empresa en los próximos años es invertir en reformar sus actuales supermercado al nuevo modelo que han desarrollado, más amplio y con muchas nuevas secciones de alimentos frescos o elaborados en la tienda. Actualmente con este nuevo formato tienen 400 locales, y según sus previsiones, van a reformar otros 400 más este año y otras 20 en 2020, hasta alcanzar los 1.000 locales. El objetivo en 2023 es tener 1.600 sueprmercados con este modelo. En ese mismo periodo, dice el presidente de Mercadona, además de las reformas se abrirán 60 nuevas tiendas y se cerrarán otras 100 que ahora existen, según explicó el empresario, porque algunas tiendas no pueden ser reformadas, otras cerrarán porque no cumplen algunas características básicas que necesitan ahora y van a ser sustituidas, y otras cerraran "porque no les sacamos dinero", resumió.