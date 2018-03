El beneficio de Mercadona cae a la mitad en 2017 con una inversión récord de 1.008 millones

“Estábamos muy gordos, nos habíamos pasado y teníamos que hacer régimen”. Con esta frase ha justificado Juan Roig, dueño de Mercadona, la caída de los beneficios de la cadena de supermercados, debida al acelerón de la inversión, que se elevó a 1.008 millones de euros, 667 de ellos en la apertura y reforma de tiendas. El beneficio neto fue de 322 millones de euros, un 49% menos que en 2016. El año pasado, Roig ya anticipó que el resultado podría reducirse en dos tercios debido a las mayores inversiones.

Lo que no se resintió fue la facturación, que creció un 6% respecto a 2016, hasta 22.915 millones de euros en ventas brutas. También ha crecido el número de trabajadores de la cadena, hasta los 84.000 a 31 de diciembre de 2017, frente a los 79.000 con los que cerró el año anterior, según ha explicado Roig en la presentación anual de resultados en la sede de la empresa en Puçol (Valencia). Además, la cifra de negocio neta (excluido el IVA) asciende a 21.011,5 millones de euros, un 6,1% más.

Según el presidente de Mercadona, durante 2017 se han actualizado 157 tiendas a lo que la empresa llama Tienda 8, que incluye mejoras de la eficiencia energética, de aspecto y la incorporación de áreas como las de frescos. En ello y en aperturas han gastado 481 millones, a lo que hay que sumar los 186 invertidos en incorporar la zona de frescos en otros 25 establecimientos. La construcción y mejora de bloques logísticos, centros para el abastecimiento de las tiendas, se ha llevado 175 millones, por 141 invertidos en transformación digital. Finalmente, se invirtieron 25 millones en la preparación del desembarco en Portugal en 2019. En total, las inversiones ascienden hasta los 1.008 millones, una cifra récord.

Esta cantidad se quedará corta este año. La empresa tiene previsto, según ha anunciado Roig, dar aún más impulso al plan de reformas y actualizar 250 establecimientos totalmente e incorporar la zona de frescos en otras 200. En total, prevé invertir 1.500 millones en 2018. Será el primer paso de un plan inversor que Roig ha cifrado en 8.500 millones de euros entre 2018 y 2023. "Y sin deuda y con recursos propios", ha afirmado.

¿Por qué hablan de "Tienda 8" en Mercadona? Porque "aún no hemos llegado al 10", que sería el establecimiento ideal. ¿Y qué hace falta para el 10? "No están pidiendo tener comida recién hecha en las tiendas, e incluso una zona para poder comer en ellas. También que tengamos bebidas frías, que no tenemos, y que tengamos wifi, algo que estamos debatiendo", ha afirmado Roig.

Venta 'online'

El presidente de Mercadona ha confirmado que en el segundo semestre del año comenzarán las pruebas para la nueva plataforma de venta online, en la que se han invertido 20 millones. Las pruebas comenzarán en Valencia, "el laboratorio", donde ya se ha instalado una "colmena", un almacén específico para la venta online. El proyecto descarta que el reparto online se realice desde las tiendas. "Repartiendo desde las tiendas perdemos pasta a punta pala", ha bromeado ante los 101 periodistas acreditados para escucharle. Y ha añadido: "Vamos a hacerlo bien, estoy convencido de que lo haremos muy bien, para hacerlo mal ya está la Mercadona actual".