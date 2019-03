Fridman exige a Dia más información sobre su acuerdo con la banca

L1 Retail, división de comercio minorista de LetterOne, sociedad controlada por el inversor ruso Mikhail Fridman y propietaria del 29% de Dia, ha solicitado al consejo de administración de la cadena de supermercados información adicional de cara a la junta general del 20 de marzo para que los accionistas puedan "evaluar mejor" los acuerdos propuestos. En concreto, el fondo del millonario ruso responde así a las manifestaciones de este fin de semana de Dia en las que avisaba que de ejecutar la ampliación de capital de 500 millones de euros que propone LetterOne "podría" llevar a la empresa a "solicitar la disolución o el concurso de acreedores", entre otras cuestiones.

El consejo de administración de Dia ha reiterado a los accionistas que su plan estratégico, que cuenta con el apoyo de la banca, es el "único viable" para el presente y futuro de la compañía, mientras que el presentado por LetterOne "no proporciona soluciones eficaces e inmediatamente ejecutables". En concreto, el consejo, tras comparar ambas hojas de ruta, ha asegurado en un comunicado que el de Fridman, que cuenta con el 29% del capital social de Dia, no proporciona soluciones eficaces e inmediatamente ejecutables a los desafíos a los que se enfrenta la compañía en el corto plazo. Además, considera que la ampliación propuesta por L1 Retail "aboca a la empresa a la disolución o al concurso de acreedores".

L1 Retail ha recordado que pidió información adicional el pasado 27 de febrero para evaluar "mejor" los acuerdos propuestos por el consejo de administración. Este lunes, volvió a solicitar detalles sobre el aseguramiento de la ampliación de capital que propone el consejo, lo que provoca una "gran incertidumbre" entre los accionistas, según señala L1 Retail, que solicita una lista completa y todos los detalles de las condiciones referidas al acuerdo de compromiso de aseguramiento con Morgan Stanley, además de que revelen cualquier colocación y acuerdo de aseguramiento que se haya celebrado con ellos. "Sin esta información, los accionistas no pueden evaluar plenamente la certeza y viabilidad de la ampliación de capital", han recalcado.



Por otro lado, el fondo del millonario ruso también ha pedido al consejo que dé explicaciones sobre su propuesta de reducir el valor nominal de las acciones y le insta a que sea "transparente" con los accionistas. El comunicado del consejo de administración de Dia reitera por su parte que si los accionistas no aprueban el plan de la compañía y LetterOne no consigue el control de la cadena de supermercados, podría no haber ninguna alternativa viable para la compañía más allá de una "restructuración financiera completa, la insolvencia o la disolución".

Valor nominal

L1 Retail ha indicado que la propuesta de reducir el valor nominal de las acciones de la firma a 0,01 euros no es necesaria para eliminar la causa de disolución y le solicita que lo confirme, a pesar de que ésta es la razón que aducen para presentar esta resolución. También pide que aclare si esa medida ha sido solicitada por un tercero y si es una condición exigida para el posible aseguramiento de la ampliación de capital.



Por otro lado, ha exigido más información sobre las circunstancias que motivaron la reformulación de las cuentas de 2017 y solicita detalles de cualquier investigación interna o externa que haya tenido lugar. Además, L1 Retail ha subrayado que la compañía ha publicado una presentación que "induce a error" e intenta poner en duda la viabilidad de su plan de recapitalización, por lo que tiene la intención de responder a esta pregunta en detalle antes de las 8.00 horas del 5 de marzo.



El socio director de L1 Retail y mano derecha de Fridman, Stephan DuCharme, ha subrayado que los accionistas de Dia "merecen conocer toda la información relevante acerca de las resoluciones propuestas por el consejo de cara a la junta, especialmente en relación con la certeza y viabilidad de lo que está proponiendo el consejo de administración". "Pedimos que la compañía informe sobre las importantes peticiones y preguntas que hemos hecho. Los accionistas tienen una decisión que tomar y deben estar completamente informados antes de hacerlo", ha subrayado.



DuCharme ha vuelto a reiterar que L1 Retail no puede apoyar la ampliación de capital propuesta por el consejo y anuncia que votarán en contra de las resoluciones 6.1, 6.2 y 5.2 en la junta. "Instamos a

los accionistas a elegir la certeza que ofrece L1 Retail", ha recalcado.