El 5G toca a la puerta dispuesto a cambiar nuestras rutinas para siempre

Barcelona se ha vestido de 5G con motivo del Congreso Mundial del Móvil (MWC19) que se ha celebrado esta semana en la capital catalana. Las esteladas independentistas o las banderas españolas que cuelgan de los balcones de la ciudad han dejado su protagonismo visual a miles de carteles de fabricantes de móviles o de chips que han inundado fachadas y marquesinas con el lema 5G. Pocos usuarios conocen que esa abreviatura esconde la tecnología que equipará dentro de poco no solo sus móviles, sino los coches autónomos, los sistemas de alarma o, incluso, las gafas de realidad virtual con las que se podrá asistir en directo a un partido de fútbol o a cualquier espectáculo sin necesidad de moverse del sofá.

El 5G o quinta generación de móvil es ya una realidad tecnológica, pero tardará unos años en pautar nuestra rutina. Un reciente informe de Deloitte estima que 25 operadores de telecomunicaciones lanzarán a lo largo de 2019 servicios 5G pero solo en una parte de sus territorios, a los que se sumarían otras 26 compañías en 2020. También prevé que alrededor de 20 proveedores de terminales móviles lancen durante este año al mercado smartphones preparados para esta tecnología a partir del segundo trimestre.

Precisamente, el MWC19 de Barcelona se ha convertido en el escaparate de los primeros móviles 5G, cada uno con diferentes características y reclamos para el público: el Huawei Mate X con pantalla plegable; el LG V50 ThinQ 5G, con pantalla doble, o el EnergizerPower Max P8100S, con una superbatería que promete autonomía para una semana. También se vieron el Xiaomi mi MIX 3 5G, el Nubia mini 5G, el ZTE Axon 10 Pro 5G y el Samsung S10 5G, que la firma coreana presentó unos días antes.

Pese a lo aparatoso de algunos modelos con pantallas plegables, lector de huellas en 3D o cámaras triples, todos tienen en común dos cosas: su alto precio y el Snapdragon 855, el chip de Qualcomm con el que funcionan todos ellos, que es el verdadero corazón del dispositivo.

De los precios, el Mate X se ha anunciado por 2.299 euros y el Energizer por 1.600 euros. Solo se salva Xiaomi, que aplicará su filosofía de bajo coste también al 5G y venderá su modelo en 599 euros. El resto no ha querido desvelar el coste, pero estará entre los 1.500 y los 2.000 euros.

"5G marcará el comienzo de lo que llamamos la era de la invención. Tenemos la capacidad de llevar la escala del móvil a todo lo demás. Es mucho más profundo que lo que vimos antes con la transición al 4G o cualquier avance de las industrias inalámbricas. Y no es una exageración. El 5G y el procesamiento de inteligencia artificial significarán miles de millones de elementos conectados, enormes cantidades de datos y todos ellos en la nube. Cambiará la forma que tenemos de compartir archivos, las compras online, o la reproducción de contenidos", decía un exultante Cristiano Amon, presidente de Qualcomm, que ha multiplicado sus comparecencias en el MWC porque todos los fabricantes y operadores querían contar con su testimonio en sus presentaciones.

Claves para entenderlo

Pero, ¿por qué el 5G va a revolucionar la telefonía móvil y va a dar paso a la llamada Industria 4.0 o cuarta revolución industrial? Hay tres características que lo diferencian radicalmente del 4G que se emplea actualmente y que suponen una disrupción tecnológica total. Las conexiones 5G son 10 veces más rápidas (aunque en laboratorios se han alcanzado velocidades 250 veces más rápidas), con velocidades medias de 20 Gbps. Es decir, que las descargas de datos estarán a la altura de las de las actuales redes fijas de fibra óptica. Por ejemplo, una película de 1GB se puede bajar en menos de diez segundos. El 5G revolucionará la forma de ver los contenidos posibilitando los que suponen un consumo masivo de datos como la televisión en 8K.

Stand de 5G Korea Telecom en el MWC19. R. M.

En segundo lugar, multiplica por cien el número de dispositivos conectados con el mismo número de antenas. Se resuelve así el problema de la cobertura en grandes aglomeraciones como estadios de fútbol y conciertos. Telefónica y el FC Barcelona han presentado en el MWC el proyecto de 5G Stadium que convertirá el Camp Nou en el primer estadio de fútbol en Europa con cobertura estándar 5G.

Además de que los espectadores disfrutarán de una comunicación sin cortes, la colocación de cámaras de 360º en diferentes lugares del Camp Nou sin necesidad de cable permitirá retransmitir una experiencia inmersiva a cualquier espectador que esté en el sofá de su casa. Con unas gafas de realidad virtual, el espectador podrá ver el partido desde el palco, junto a la portería, cerca de los banquillos, o, en definitiva, elegir el punto de vista que quiera en cada momento, viendo y escuchando el partido como si estuviera en el campo.

No obstante, el mayor avance del 5G será la reducción de la latencia, el tiempo de respuesta que tarda un dispositivo en ejecutar una orden desde que se le manda la señal. Cuanto más baja, más rápida será la reacción del aparato que accionemos a distancia, ya sea un coche de conducción autónoma o una videoconferencia. El 5G reduce ese retardo a un milisegundo, desde los más de 10 del 4G.

Gracias a esa reducción, un equipo de cirujanos realizó una intervención quirúrgica en el colon de un paciente en el Hospital Clinic de Barcelona teleasistidos en remoto gracias a la tecnología móvil 5G de Vodafone, que se encontraba en la Fira en l’Hospitalet de Llobregat, donde se celebró el MWC19, a cinco kilómetros del hospital. El siguiente paso será que la cirugía remota, es decir, la intervención, no solo sea guiada a distancia por un doctor sino que sea ejecutada por un brazo robótico en sustitución de los cirujanos. La reducción de la latencia es también la base del coche autónomo sin conductor, que debe tomar decisiones en cuestión de milisegundos para su funcionamiento y para evitar accidentes.

Nuevo Huawei Mate X. plegable y con 5G. JASON LEE REUTERS

Otros beneficios del 5G son que reduce en un 90% el consumo de energía de la red, y permite que las baterías de las máquinas como alarmas o sensores duren hasta 10 años, algo fundamental para el llamado Internet de las Cosas (IoT), que permitirá la alimentación de cámaras, sensores o alarmas.

Planes para España

Estamos a las puertas del 5G , pero aún habrá que esperar unos años. En España, al menos tres hasta que esté plenamente operativo, según admite el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete. Tanto Telefónica como Vodafone y Orange ya están haciendo los primeros proyectos pilotos pero aún no cuentan con las frecuencias que soportarán la nueva generación.

El secretario de Estado para la Agenda Digital, Francisco Polo, ha prometido en Barcelona que, pese al parón electoral, realizará la subasta de la banda de 700 megahercios (MHz) en los primeros meses de 2020 para poder cumplir con el calendario de despliegue del 5G marcado por la Comisión Europea para el 30 de junio de 2020. Un objetivo que se antoja difícil porque esa banda la ocupan ahora las cadenas de televisión que, con motivo del 4G, demoraron en más de un año su migración. Tanto Pallete como sus homólogos, los consejeros delegados de Vodafone, Antonio Coimbra, y Laurent Paillasot, han avisado de que si el Gobierno busca en esta subasta un afán recaudatorio y la UE no frena su afán hiperregulatorio, se podrá en peligro el despliegue a tiempo del 5G.

Gafas de realidad virtual 5G de Qualcomm en el MWC19. Miquel Benitez Getty

Estados Unidos y Asia van, una vez más, por delante de Europa en la carrera del 5G. AT&T y Verizon (EE UU), China Mobile y China Unicom y China Telecom (China); KDDI, SoftBank y NTT DoCoMo (Japón), y KT y SK Telecom (Corea del Sur) han anunciado despliegue comercial 5G en 2019.

No todo en el 5G son mercedes tecnológicas. También tiene sus riesgos. Para gobiernos y empresas es muy atractivo el control de una tecnología que permite manejar a distancia millones de aparatos y por la que pasan las comunicaciones de todos los Estados. En ese contexto, Estados Unidos ha lanzado una campaña contra Huawei por unas acusaciones de ciberespionaje no probadas, a través de las puertas traseras de sus redes y equipos que estarían al servicio del gobierno chino. Huawei aprovechó el MWC19 para defenderse de Trump y fortalecer su alianza con los clientes europeos. "No tienen ninguna prueba, no tienen nada”, decía desde el estrado en su conferencia un orgulloso Guo Ping, presidente rotatorio de Huawei.

El fabricante chino solo en Europa tiene una cuota de mercado del 35% que en España se dispara hasta el 60% en las redes de nueva generación. Los tres operadores nacionales (Telefónica, Vodafone y Orange) le tienen como principal suministrador y les sería literalmente imposible desplegar a tiempo una red 5G si Europa siguiera los pasos de Estados Unidos y vetara al proveedor chino. De ahí que hayan salido en su defensa y pidan pruebas antes de cualquier represalia comercial.

La Comisión Europea tiene ahora la palabra para dar una respuesta común al problema.La comisaria europea para la economía y la sociedad digital, Mariya Gabriel, señaló en el Mobile que pronto tendrán esa respuesta encima de la mesa: “Está claro que Europa debe tener un enfoque común para este desafío. De lo contrario, existe el riesgo de que aumente la fragmentación debido a decisiones divergentes tomadas por los Estados miembros que intentan protegerse a sí mismos, que daña el mercado único digital. Por lo tanto, estamos trabajando en este importante asunto con prioridad. Y la Comisión va a tomar medidas pronto".