Huawei domina las redes y los móviles españoles

Huawei es un gigante de las telecomunicaciones en España pese a que desembarcó en el país en 2001. De hecho, es el único fabricante que está presente tanto en la infraestructura de redes como en los dispositivos móviles. Y no es una presencia cualquiera. La firma china se ha consolidado como el primer proveedor de redes tanto de banda ancha fija (fibra o ADSL) como móvil (4G) y trabaja con todos los operadores nacionales de telecomunicaciones (Telefónica, Vodafone, Orange y MásMóvil), así como los cableros o las empresas de ámbito local.

En apenas 17 años, Huawei ha desbancado a empresas de redes de la solera de Nokia o Ericsson, y su liderazgo es indiscutible. Hace proyectos a medida, que no solo incluyen el despliegue y el mantenimiento de la red sino incluso su financiación. Actualmente da servicio a más de 30 millones de usuarios en España. También está a la vanguardia de proyectos de 6G. la quinta generación de telefonía móvil que permitirá desde la conducción automática al Internet de las Cosas. El pasado mes de febrero, Huawei junto con Vodafone realizó la primera llamada 5G del mundo, entre Castelldefels (Barcelona) y Madrid, empleando las especificaciones del estándar comercial NSA (Non Stand Alone).

Paralelamente, se ha consolidado como el segundo vendedor de smartphones en España, posición que ocupa desde mayo de 2015, solo por detrás de Samsung y dejando atrás a Apple. Actualmente, casi uno de cada tres móviles que se venden en España es de Huawei, que cuenta con una cuota de mercado del 28%. Desde que en 2010 comenzara la comercialización de móviles inteligentes bajo el sistema operativo Android, se ha quitado el marchamo de fabricante de móviles chinos y baratos, y ha conseguido colocar sus terminales entre los más avanzados del mundo, disputando el liderazgo de la alta gama tanto a Apple como a Samsung.

La compañía es pionera en integrar la Inteligencia Artificial en los móviles como prueban sus últimos modelos Huawei P20 como Huawei Mate 20, considerados por muchos analistas como los mejores smartphones del mercado. Además, hace unos años lanzó su segunda marca Honor, centrada en la gama media (entre 150 y 450 euros), que ha sido junto a Xiaomi la que más ha crecido en España en el último año.

A diferencia de lo que ocurre con otras multinacionales tecnológicas que apenas tienen una presencia real en el país, más allá del personal de distribución y ventas, Huawei España cuenta con más de 1.200 trabajadores (de los que el 90% son españoles) y genera alrededor de 2.000 empleos indirectos. Entre 2016 y 2022, ha prometido incrementar su plantilla en un 50%, como prueba del firme compromiso por el desarrollo de la economía en España. La sede central de la compañía está ubicada en Madrid y, además, tiene oficinas en Barcelona, Valencia, Sevilla, La Coruña y Bilbao. Asimismo, cuenta con cinco centros de innovación Conjunta en nuestro país, desarrollados conjuntamente con operadores de telecomunicaciones, como Telefónica y Vodafone.

En el ámbito institucional, también es muy activo. Huawei España firmó en junio de 2015 dos memorandos de entendimiento con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, enfocados a la promoción de la economía digital y al fomento de la formación en nuevas tecnologías, respectivamente. Y todos los años patrocina programas que permiten a estudiantes de ingeniería españoles recibir formación en la sede de Shenzhen (China).