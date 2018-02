Vodafone y Huawei completan en España la primera llamada de móvil 5G del mundo

Vodafone y Huawei han completado este martes la primera llamada 5G –telefonía móvil de quinta generación— en el mundo, realizada desde Castelldefels (Barcelona) a Madrid, utilizando las especificaciones del estándar comercial NSA, el último aprobado por el conjunto de operadores en su reunión del pasado mes de diciembre. La llamada se ha hecho desde un ordenador situado en el centro de innovación de Vodafone en Castelldefels por el director de empresas de la operadora, Albert Buxadé, y ha sido contestada en la sede de Vodafone en Madrid por el secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, José María Lasalle.

En la llamada de demostración se han alcanzado velocidades superiores a 2Gbps (gigabits por segundo) con latencias (tiempo de respuesta de 10 milisegundos. Los responsables de Vodafone explicaron que aunque la semana pasada se hicieron algunas pruebas en Corea y EE UU con llamadas 5G, no usaban el ultimo estándar ya aprobado, sino otro experimental para demostraciones, que solo permite conectar redes 5G y que apenas será implantado por unos pocos operadores, al no ser compatible con la actual tecnología 4G, y no usa tampoco las frecuencias que soportarán el 5G comercial.

El estándar NSA (Non Stand Alone) contempla el uso en una primera fase de la infraestructura de la actual red 4G para el control y gestión del tráfico, por lo que será necesario que tanto los terminales como las estaciones base puedan establecer la conexión dual a las redes 4G y 5G al mismo tiempo.

Conexión también con el 4G

En la demostración se ha completado una conexión dual de 4G a 5G en un entorno de prueba real, habiéndose alcanzado velocidades de descarga que multiplican por 8 las velocidades estándar de 4G. En una segunda prueba, se ha realizado una videollamada utilizando una conexión de datos 5G.

Para poder realizar una conexión de principio a fin se ha utilizado espectro en la frecuencia de 3,7 GHz y se ha desplegado una red de prueba completa, incluyendo equipos de Huawei de Radio Access Network (RAN) así como el “core” de la red

El secretario de Estado para la Sociedad de la Información ha dado la enhorabuena a las

dos compañías por este "acontecimiento histórico" que ha conseguido "algo tan notorio como hermanar digitalmente" dos ciudades como Madrid y Barcelona en un contexto como la antesala del Mobile World Congress (MWC).



En este sentido, ha asegurado que el Gobierno está "completamente comprometido" con el desarrollo del 5G, como refleja la puesta en marcha de un Observatorio 5G y el Plan Nacional de 5G, que ha señalado se anunciará "en breve". Además, ha reivindicado el despliegue de fibra realizado en España, que supone "una ventana de oportunidad" para el desarrollo y la explotación de la nueva tecnología móvil.



Lassalle ha subrayado la necesidad de que, en este contexto, se profundice aún más en el despliegue de fibra y se siga insistiendo en el desarrollo del plan de 5G, a partir de lo cual se debe llevar a cabo la evolución normativa para que en 2020 se produzca "la eclosión del

5G y tenga en España el impacto que se espera".



Respecto a las próximas subastas de espectro para el 5G, Coimbra ha subrayado que lo ideal es encontrar un equilibrio entre inversión y coste de espectro porque todo sale "del mismo pastel". Así, ha apuntado que un precio demasiado elevado puede retrasar el avance del despliegue de redes, que es "fundamental" para el desarrollo de la sociedad de la información y la revolución digital.

“La realización de esta primera conexión de 5G en España refleja el liderazgo de Vodafone y de España en tecnologías móviles. El despliegue de redes móviles es un factor de gran relevancia para la competitividad y la transformación digital del país”, ha señalado el consejero delegado de Vodafone, António Coimbra.

Por su parte Yang Chaobin, responsable de 5G de Huawei, ha declarado que "el test realizado hoy muestra la madurez del desarrollo de 5G sobre el estándar aprobado por 3GPP. Estamos preparados para avanzar en nuestra colaboración con Vodafone y arrancar pruebas comerciales”.