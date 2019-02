Hacienda actualizará la financiación para entregar 9.000 millones más a las comunidades antes de las elecciones

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este martes que está estudiando cómo actualizar mediante un decreto las entregas a cuenta del sistema de financiación de las comunidades para que puedan recibir en torno a unos 9.000 millones más de recursos durante este año. "Estamos explorando cómo hacerlo sin Presupuestos", ha dicho la ministra durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

Las autonomías ya contaban con recibir poco más de 104.000 millones de euros durante 2019 por el sistema de financiación, según les adelantó la propia ministra a los consejeros de Hacienda el pasado verano. Pero como la economía está yendo mejor de lo estimado inicialmente esa cifra se actualizará con otros 9.000 millones adicionales. "Hasta ahora sólo se ha hecho algo similar una vez, en 1996", ha recordado.

Montero ha reconocido que adoptará la decisión en un decreto que se aprobará antes del 28 de abril, fecha prevista para celebrar las elecciones generales. "Siempre he defendido que no hay una jerarquía presupuestaria del Estado respecto a las comunidades autónomas", ha abundado la ministra para argumentar que el sistema de financiación debe repartirse con independencia del ciclo presupuestario del Estado central. Es decir, que el hecho de que el Gobierno no logre aprobar sus Presupuestos Generales del Estado no debe afectar al reparto de recursos de las autonomías.

Montero ha explicado que aunque las comunidades no podrán beneficiarse de los recursos adicionales que aportarían las medida fiscales como la subida del IRPF y la regularización del IVA por el sistema inmediato de información (SII), si hay que actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación para "ajustar los recursos a la mejora del ciclo económico".

El sistema de financiación de las comunidades autónomas es complejo, poco transparente y, en ocasiones, su aplicación es poco eficaz. El reparto se hace de la siguiente manera. A mediados de cada año, sobre el mes de julio, el Gobierno comunica a las comunidades las cantidades que recibirán el próximo a cuenta del sistema de financiación. Se trata de una aproximación para que las administraciones regionales puedan comenzar a elaborar sus Presupuestos con una previsión de ingresos. Meses más tarde, entorno a la primavera del año siguiente, el Ejecutivo central con una previsión más real de los recursos (ya ha empezado el ejercicio y ve como marcha la economía) actualiza las entregas a cuenta. Esto es precisamente lo que Montero quiere hacer ahora para que las comunidades dispongan de unos 9.000 millones adicionales.

Pero el reparto no termina aquí. Dos años más tarde, cuando se cierra definitivamente el sistema de financiación —la intervención ya ha revisado y dado por buenos los ingresos obtenidos— se cuadra el sistema. Si el Estado ha entregado menos recursos de los que debería hace un pago adicional a las comunidades (esto ocurre cuando la economía crece) y, al revés, si ha entregado más recursos de los que les correspondía a las comunidades les exige la devolución (suele suceder en épocas de recesión). Esto último fue lo que ocurrió en 2008, 2009 y 2010. Cuando las autonomías tuvieron que devolver miles de millones de euros al Estado. Para no descuadrar las cuentas regionales, el Gobierno del PP les permitió hacer estas devoluciones en cómodos plazos.