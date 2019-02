Trabajo ultima un decreto que salve las medidas más sociales de los Presupuestos

Los últimos compases de la legislatura están siendo de infarto para el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales. El Gobierno de Pedro Sánchez está empeñado en salvar las medidas más sociales que iban en los Presupuestos y decayeron con su rechazo parlamentario y trata de recabar el apoyo de los agentes sociales. Además, entre los propios ministerios (Trabajo, Economía, Igualdad, Hacienda...) están negociando y unificando sus posturas para saber si se puede ir más allá: echar abajo los aspectos que considera más lesivos de la reforma laboral o derogar toda la reforma de pensiones de 2013. Pero hasta el momento hay pocas decisiones tomadas definitivamente, admiten varias fuentes del propio departamento, que también señalan que el 1 de marzo no es la fecha tope para aprobar decretos. "El Gobierno no entra en funciones hasta el 28 de abril", remachan.

En este proceso, el pasado viernes responsables de Trabajo se reunieron con los agentes sociales y les entregaron una lista con 12 puntos del "contenido posible de un real decreto ley de medidas en materia de protección social". Este mediodía recibieron el desarrollo legal de varias de esas medidas, como adelantó El Mundo.

Este texto se negociará esta semana en una cita todavía por determinar. Será uno más de los encuentros que se están sucediendo durante estos días: este lunes representantes de Igualdad y Trabajo se vieron con los sindicatos y los empresarios para ultimar un decreto sobre igualdad de género en el mercado laboral. Hoy habrá otro encuentro para ver qué aspectos de la reforma laboral pueden modificarse.

El listado lo encabeza la recuperación del subsidio para desempleados mayores de 52 años. Tras los recortes de 2012, la edad mínima eran 55 años. La medida estaba recogida en los Presupuestos y al día siguiente de anunciar que las elecciones se celebrarían el 28 de abril Pedro Sánchez prometió que salvaría esta medida. No obstante, el texto legal de esta medida no está en el borrador recibido este lunes por los agentes sociales porque su desarrollo depende de la Secretaría de Estado de Empleo y no de Seguridad Social.

Sí que está el desarrollo de la otra medida que Sánchez comprometió salvar: la cotización de cuidadores no profesionales de familiares dependientes, también derogada en los recortes de 2012. Sin embargo, como prueba de la incertidumbre y confusión que reina en este momento sobre las últimas decisiones del Gobierno está el hecho de que esta tarde varias fuentes de diferentes ministerios advertían que esta medida probablemente figuraría en el decreto sobre Igualdad Salarial que el Consejo de Ministros aprobará, en principio, esta semana.

La siguiente medida que figura en el texto con las 12 iniciativas de política social es una ayuda de hasta 588 euros al año para las familias con pocos ingresos con pocos ingresos. Otra consiste en una ayuda de casi 7.000 euros para las personas con "incapacidad permanente total derivada de enfermedad común". El dinero para financiar estas dos medidas, aclara el texto, saldrá de una transferencia de Hacienda a la Seguridad Social.

Ayudas a la contratación

El borrador también contiene varias bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. Una de ellas es para la conversión de contratos eventuales de trabajadores agrarios en indefinidos, por ello el descuento en las cuotas podrá ser de 40 euros al mes (480 euros al año) en el caso de los hombres y 53,33 euros mensuales en el caso de las mujeres. La otra bonificación pretende impulsar la contratación de desempleados de larga duración.

Además, el Ejecutivo pretende modificar el plazo de cotización de los artistas en periodos de inactividad, apoyar la prolongación de los contratos fijos discontinuos en el sector hostelero de zonas turísticas.