Podemos se resiste a respaldar los Presupuestos tras detectar 11 incumplimientos del pacto con el PSOE

El secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, ha señalado este viernes hasta once puntos en los que el Gobierno está incumpliendo el pacto presupuestario que el presidente Pedro Sánchez firmó en octubre con el líder del partido morado, Pablo Iglesias, para conseguir su apoyo a las cuentas públicas. Alquileres, permisos de paternidad y maternidad, violencia machista, luz, autónomos o pensiones son algunos de los temas en los que creen que no se están respetando los acuerdos. Echenique avisa de que no apoyarán al Gobierno si no se cumple lo que acordaron.

Echenique, que es el responsable de las negociaciones presupuestarias con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que los Presupuestos, que este viernes inician su trámite al ser aprobados por el Consejo de Ministros, no cuentan en estos momentos con el apoyo de su formación. "Para que estas cuentas públicas salgan adelante, hacen falta los votos de Unidos Podemos. Para que Unidos Podemos votemos a favor, hace falta obviamente que el Gobierno cumpla el acuerdo suscrito entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias", ha afirmado Echenique en un mensaje que ha difundido en las redes sociales, recogido por Europa Press.

La portavoz parlamentaria de Podemos, Irene Montero, también ha asegurado este viernes durante una entrevista en Televisión Española que están muy preocupados por los incumplimientos por parte del Gobierno del pacto que firmaron el pasado octubre. Por ello, ha avisado al Ejecutivo de Sánchez de que si no rectifica, los Presupuestos Generales del Estado que este viernes inician su trámite no van a salir.

Incumplimientos



En primer lugar, el secretario de organización señala que el Gobierno no ha hecho "nada" en cuando a la "regulación de las subidas abusivas de los precios de los alquileres", ya que esta cuestión no se incluye en el decreto de vivienda que aprobó el Ejecutivo el pasado mes de diciembre.

El segundo incumplimiento del Gobierno tiene que ver, en su opinión, con la falta de medidas para "bajar la factura de la luz mediante la eliminación de los beneficios caídos del cielo de las eléctricas" y para poner en marcha "un bono social eléctrico que llegue realmente a las personas en riesgo de pobreza energética".

En su tercer punto, Echenique acusa al Ejecutivo de Sánchez de incumplir su palabra a la hora de regular los permisos de paternidad y maternidad, ya que la reforma planteada no permite realmente, "la corresponsabilidad en los cuidados". "No hay ninguna concreción respecto del compromiso de hacer una reforma integral de las leyes contra la violencia machista y la inclusión del solo sí es sí en el código penal", denuncia el secretario de organización.

En quinto lugar, asegura que tampoco se ha garantizado la bajada de la cuota a los autónomos que menos ganan ni para "que los autónomos paguen el IVA cuando cobran y no cuando hacen la factura".

"Aún nada sobre la revalorización de las pensiones por ley", señala como sexto incumplimiento, y añade, en el séptimo punto, que el Gobierno tampoco ha hecho "nada sobre prohibir la publicidad de las casas de apuestas", y en el octavo, que no hay "nada sobre que los trabajadores a tiempo parcial tengan que fichar para que no haya fraude con las horas extra".

Como noveno incumplimiento Echenique critica que no se han reducido "las bonificaciones a la contratación, que están demostrado que no generan empleo, que son un peso muerto de la economía y que debilitan la caja de la Seguridad Social".

"Casi nada en derogación de los elementos más lesivos de las leyes mordaza, incluyendo los delitos medievales de injurias a la corona o de ofensa a los sentimientos religiosos", apunta, en el décimo punto.

Echenique cierra esta lista de incumplimientos denunciando que el Gobierno no ha cumplido con "la obligación de respetar el informe de los expertos respecto de la recuperación de la justicia universal en España".