La subida del precio de la vivienda en alquiler dispara los desahucios

Cuenta Emmy Fierro que en su búsqueda de piso, le han llegado a exigir una mensualidad por adelantado, otra como fianza, otra para la agencia, y otras seis de depósito (aval), además de nóminas y demás. Condiciones leoninas que obligan a juntar nueve meses de alquiler por adelantado. “Te encuentras cosas así”, afirma Beatriz Toribio, “pero no está muy extendido”. Reconoce, no obstante, que de unos años para acá la situación ha cambiado. “Hace años elegía el inquilino; ahora es el dueño el que decide. Hay casi castings para elegir al inquilino, y algunos hacen artimañas para ser los elegidos”, como ofrecer una reserva incluso antes de la primera visita. Fernando Encinar cree que esas condiciones previas no son habituales. “Lo normal es un mes de fianza, otro para la agencia y un seguro de impago”, resume.