La fiscal del juicio de Bankia rechaza la ‘doctrina Botín’ y asegura que el daño fue “colectivo”

La fiscal Carmen Launa defendió este miércoles la presencia de las acusaciones particulares en el juicio de Bankia. Después de que el abogado de la entidad y otros las acusaran de no tener acreditado a qué perjudicados representan y de no haber formulado correctamente su acusación, Launa lanzó un cable en la tercera sesión del juicio a las asociaciones de pequeños accionistas al afirmar que están legitimadas y que el quebranto que ocasionó la salida a Bolsa de Bankia fue "colectivo".

Launa zanjó así la controversia sobre la posible aplicación de la doctrina Botín, que los abogados defensores están invocando en todas sus intervenciones y que supone que, cuando la Fiscalía no formula acusación contra alguien y no hay perjudicados directos, no se le puede enjuiciar. En opinión de la fiscal Anticorrupción, tanto las acusaciones populares como las particulares deben continuar en el proceso porque el daño que provocó la salida a Bolsa de Bankia fue "más que relevante" y la supuesta falsedad contable afectó a todo el sistema financiero español y provocó el mayor rescate de la Historia de España, que ascendió a 23.465 millones, lastró la cotización del IBEX y disparó la prima de riesgo.

Frente a la petición del abogado de Bankia, Joaquín Burkhalter, de expulsar a los particulares que el banco considera que no están legitimados (en la segunda sesión del juicio afirmó que solo 205 personas lo están, frente a los miles de demandantes que hay), la fiscal respondió que la impugnación de esas acusaciones debería haberse hecho cuando se personaron y no ahora, sin perjuicio de que durante la fase de prueba del juicio estas personas tengan que demostrar esos perjuicios. "Bankia y BFA estuvieron ahí, lo pudieron hacer", señaló. Las defensas mantienen que el único perjudicado de la salida a Bolsa fue el FROB, propietario del 61% de Bankia.

Las amenazas de los abogados defensores durante las primeras jornadas del juicio, que aseguraron que pedirían expresamente la condena en costas de las acusaciones sin legitimación, han surtido algún efecto, ya que al menos una asociación, la Aemec (Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas) ya ha anunciado que se acoge a la oferta de Bankia de devolver a todos los afectados que lo pidan la inversión más un interés del 1% anual. Cuando esto suceda, abandonarán el proceso.

La presidenta del tribunal, la magistrada Ángela Murillo, anunció este miércoles que la del jueves será la última sesión del juicio de este año, lo que quiere decir que las declaraciones no empezarán hasta el 8 de enero próximo. Antes de eso el tribunal deberá decidir sobre las cuestiones previas planteadas por los abogados de las defensas.

De momento, formalmente la Fiscalía solo acusa del delito de estafa a inversores al que fuera presidente de Bankia, Rodrigo Rato, al ex consejero delegado de Bankia Francisco Verdú y a los consejeros José Manuel Fernández Norniella y José Luis Olivas. Pero el primer día de juicio anunció que estudiaba acusarles (a ellos y al resto de los 34 procesados) de otro delito, la falsedad contable.