Estampa se consolida como cita de referencia del arte

La vigesimosexta edición de la feria Estampa, que se celebrará los días 18 y 21 de octubre en las instalaciones de IFEMA, supone la consolidación de este encuentro como la gran cita de otoño del mercado del arte en España y una referencia para el galerismo y el coleccionismo español. Esta edición contará con la participación de 75 galerías de arte contemporáneo y cinco proyectos institucionales con cerca de un millar de artistas nacionales e internacionales, incluidos tanto dentro del programa general como en el programa comisariado Contraindicaciones y en la sección de Solo Projects y el programa de las instituciones.

El Programa General destaca tanto por el nivel de las galerías participantes, como por el interés de los proyectos presentados. Cabe mencionar, entre otros, galerías y proyectos como los de Juana de Aizpuru (Madrid), Carreras Múgica (Bilbao), Moisés Pérez de Albéniz (Madrid), Max Estrella (Madrid), Galería Cayón (Madrid, Menorca, Manila), Espacio Bernal (Madrid), Miguel Marcos (Barcelona), Carlos Carvalho Arte Contemporánea (Lisboa), Rafael Ortiz (Sevilla), Juan Silió (Santander), Pilar Serra (Madrid), Paz y Comedias o Punto (ambas de Valencia), José de la Mano (Madrid), T20 y Art Nueve (procedentes de Murcia) o Yusto/Giner (Málaga).

El programa Contraindicaciones, comisariado por Guillermo Espinosa, ha invitado a galerías y a artistas a romper tanto con la unidad de pensamiento como con la linealidad expositiva para confrontar ideas y estéticas difícilmente reconciliables. En esta propuesta participan seis galerías: Espacio Valverde (Madrid), Isabel Hurley (Málaga), EspaiTactel (Valencia), Ponce + Robles (Madrid), Espacio Olivera (Sevilla) y Saro León (Las Palmas de Gran Canaria).

Además, en esta edición se mostrarán una serie de cinco Solo Projects de otros tantos artistas de las galerías José de la Fuente (Santander), con Tania Blanco; Rafael Pérez Hernando (Madrid), con Felicidad Moreno; ATM (Gijón), con Jesús Herrera; F2 (Madrid), con Katja Angeli; y Rosa Santos (Valencia), con Mira Bernabeu.

DATOS DE UTILIDAD Localización: Pabellón número 2 del recinto ferial de Campo de las Naciones (avenida del Partenón, s/n, 28042 Madrid). Horario: La feria se celebrará entre el 18 y el 21 de octubre entre las 12.00 y las 21.00. Entradas: La entrada general cuesta 15 euros. Las entradas tienen un 20% de descuento al presentar el Carné Joven. Para las familias numerosas hay descuentos del 50% y también para auqellos que presenten el carné de estudiante no universitario. Los menores de 11 años y los mayores de 65 no tienen que pagar. Acceso: Hay aparcamiento (de pago), pero se recomienda el uso de transporte público. Puede usarse el Metro (estación Feria de Madrid; línea 8), las líneas 104, 112 y 122 de la EMT.

En colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, y comisariado por Violeta Janeiro, se desarrollará el proyecto Una verdad sospechosa mediante la proyección del trabajo de varios artistas internacionales que emplean el rodaje desde distintos géneros.

Participan entre otros, la portuguesa Filipa César y el británico Louis Henderson con el película Sunstone ; el Colectivo Los Ingrávidos con Coyolxauhqui de México ; la española Eli Cortiñas con la película Quella che camina ; Pauline Curnier Jardin, con Explosion Ma Baby de Francia; Nazli Dincel, con Between Relating and Use de Turquía; Tatiana Fuentes Sadowski, con La Huella de Perú ; Sophie Mallet, con Our Gelatinus Past de Reino Unido y Jean-Gabriel Périot con la proyección de De la joie dans ce combat de Francia. Son, en su mayoría, películas que se presentan por primera vez en el contexto nacional. Este programa se completa con dos mesas redondas que se desarrollarán de manera performativa y en las que participarán Marla Jacarilla que trabaja la falsificación a partir del discurso y Eulalia Valdosera, cuyo trabajo se desenvuelve a partir de la fenomenología y la psique.

Por tercer año consecutivo, Hablarenarte organiza Residencies Exchange, el Programa Curatorial de Estampa, con el apoyo del Programa de Acción Cultural Española para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE) y la colaboración de AECID y Matadero Madrid.

El encuentro, paralelo a la Feria Estampa, tiene como principal objetivo introducirlos al ámbito artístico español y generar redes entre agentes culturales locales e internacionales, a la vez que pone en valor la figura de las residencias artísticas como espacios fundamentales para el apoyo a la creación.

Grabados más recientes

El stand institucional de Castilla-La Mancha estará dedicado este año al Museo Municipal de Valdepeñas y a su colección del Premio de Pintura con una muestra comisariada por Enrique Andrés Ruiz, quien moderará una mesa junto al crítico Juan Manuel Bonet y Jesús Martín, alcalde de Valdepeñas y miembro de la comisión de Cultura del Senado.

El objetivo del Gobierno regional es dar a conocer, en el contexto de la feria, la vitalidad del arte contemporáneo en esta comunidad autónoma, cuya histórica tarea de promoción y difusión de la cultura y del arte en nuestro país cuenta con instituciones de referencia fundamentales en Cuenca y Toledo.

Por otro lado, la participación del Museo del Grabado Español Contemporáneo incluye una muestra de los más recientes grabados realizados por Jaume Plensa, uno de los artistas españoles con mayor proyección internacional en nuestros días, Premio Nacional de Arte Gráfico y Premio Nacional de Artes Plásticas, entre otros muchos reconocimientos.

Ángela de la Cruz será la artista invitada de la feria

Ángela de la Cruz, nacida en A Coruña hace 53 años, es la artista invitada en esta edición de la feria Estampa, donde presentará una serie de pinturas realizadas específicamente para la feria. De la Cruz fue galardonada en 2017 con el Premio Nacional de las Artes Plásticas. El jurado reconoció la "intensidad de su obra que explora la compleja relación entre el espacio ilusionista de la pintura y la presencia física de la escultura". También será la protagonista de uno de los foros que analizará, dirigido por Fernando Castro Flórez, la renovación y la transgresión en la pintura.

De la Cruz se trasladó a finales de los ochenta a Londres tras licenciarse en Filosofía y Letras en la Universidad de Santiago de Compostela. Allí comenzó a estudiar en el Chelsea College of Art y más tarde en Goldsmiths College y Slade School of Art. Se le encargó pintar Larger Than Life en 1998 para el salón de baile del Royal Festival Hall. También expuso en Manifesta 5 en San Sebastián en 2004. Desde entonces, su trayectoria artística no ha dejado de crecer y ha vivido momentos clave como su exposición en el Camden Arts Center titulada After , y por la que ese mismo año de 2010 fue nominada al premio Turner.

La artista sufrió un derramen cerebral en 2006 que la dejó en coma durante dos años. Después de una dura rehabilitación, quedó en silla de ruedas y aún tiene dificultades para expresarse con la voz. A pesar de ello, la pintora sigue en activo y continúa creando obras de arte, ayudada por un equipo de asistentes. En sus últimos trabajos, De la Cruz ha utilizado el aluminio como material de base.