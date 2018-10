El Banco de España achaca las pobres subidas salariales al deterioro del mercado laboral y la baja inflación

¿Por qué a estas alturas de la recuperación los salarios no repuntan como solían? Se trata de un problema global que no solo preocupa en España. Si los salarios no suben, los bancos centrales tienen menos margen para sus políticas, los trabajadores pierden poder adquisitivo, la deuda no se diluye y el riesgo de deflación es mayor. El Banco de España ha publicado este martes un informe en el que indaga en el crecimiento de las retribuciones. Y su conclusión se resume en que en España la pobre evolución de los sueldos obedece fundamentalmente a dos factores: por un lado, la excesiva holgura del mercado de trabajo. Es decir, hay mucho paro y muchos trabajadores que querrían trabajar más, lo que presiona a la baja sobre las remuneraciones de los asalariados.

Por otro lado, el organismo supervisor apunta a las bajas expectativas de inflación. Al no haber tasas de IPC altas, no existe tampoco una presión acuciante para intentar mantener el poder adquisitivo, explica el organismo.

El banco toma para hacer este estudio la llamada curva de Phillips, que relaciona el crecimiento de los salarios con el desempleo. Lógicamente, cuando sube el paro los crecimientos de los salarios son menores. Y a la inversa: en cuanto desciende el paro las remuneraciones crecen más.

Sin embargo, esa relación no ha funcionado como debería durante esta recuperación. "La reducción de la tasa de paro a partir de 2013 no parece venir acompañada de un aumento de la tasa de crecimiento salarial", dice el documento del servicio de estudios del banco. Y el motivo que hallan es que hay otros indicadores que muestran una mayor capacidad ociosa en el mercado de trabajo que la que señala solo la tasa de paro. Si se tiene en cuenta el incremento de los contratos a tiempo parcial involuntarios y del número de desanimados que ya no busca empleo, entonces en realidad sigue existiendo mucha mano de obra que querría trabajar más. Por ejemplo, el tiempo parcial involuntario se ha disparado del 2% de la población activa hasta representar un 8%. Y observan que una vez metiendo en la ecuación esos datos y las bajas expectativas de inflación, sí que se cumple la relación de la curva de Philips. Es decir, el deterioro del mercado de trabajo ha ejercido un papel muy importante. Los desanimados y los trabajadores a tiempo parcial involuntario han presionado a la baja sobre los salarios, destaca la institución con sede en la plaza de Cibeles.

La productividad y los sueldos

El Banco de España también analiza si la globalización y los cambios tecnológicos están lastrando los salarios. El primer fenómeno se supone que aumenta la competencia global y las deslocalizaciones. El segundo provoca una sustitución de trabajadores por máquinas. Sin embargo, esta investigación no ve que estén pesando mucho. En cambio, sí que detecta que antes de la crisis influyó la entrada de inmigrantes, los cuales no tenían mucha capacidad de negociar salarios. Y también atribuye un cierto efecto a la aprobación de las reformas laborales.

Como hipótesis de fondo, el banco subraya que la productividad explica buena parte de la trayectoria trazada por los salarios. En España esta se comporta de forma contracíclica: cuando mejora la economía se contratan más temporales y la productividad por ocupado baja. En cambio, cuando hay una recesión se despiden a los temporales y la productividad por trabajador aumenta. Precisamente la mejora de la productividad durante los años de crisis hizo que los sueldos no se se comportaran todavía peor, sostiene el Banco de España.

El Banco de España además recuerda: "Mientras que los crecimientos salariales fueron más marcados en España que en la zona euro entre 2003 y la primera parte de 2009, en España se han producido desaceleraciones más elevadas durante la crisis financiera que en la zona euro, observándose incluso tasas negativas en el crecimiento nominal de los salarios".