Los depósitos de hogares y empresas se redujeron un 2,1% en julio, hasta los 1,024 billones de euros

Los depósitos de hogares y empresas residentes en España cayeron en 22.300 millones de euros en julio de 2018 respecto al mes anterior, un 2,13%, menos, según los datos provisionales publicados este martes por el Banco de España. Así, se situaron en los 1,0247 billones de euros, frente a los 1,047 billones de 2017.

Los depósitos de los hogares se situaron en julio en 788.800 millones de euros, 7.900 millones por debajo del dato del mes anterior —un descenso del 0,99%—, según este indicador de la riqueza de los hogares. Mientras, los depósitos de las sociedades no financieras se redujeron hasta 235.900 millones de euros, 14.400 millones menos que en junio, lo que representa un descenso del 5,75%.

Sin embargo, en términos interanuales tanto los depósitos de las empresas como los de hogares residentes en España experimentaron crecimiento. Los de las compañías aumentaron un 5,03% en julio respecto al mismo mes del año anterior, 11.300 millones de euros más. Por su parte, los de los hogares subieron en 16.700 millones, lo que supone un aumento del 2,16% respecto a 2017. Esto se debe a la mejora de la economía y, por tanto, unas mayores rentas. En conjunto, el crecimiento fue del 2,81%.

Según los datos del Banco de España, los depósitos del total de los residentes en España —que también registra los de otras insituciones financieras no monetatios y seguros y fondos de pension,entre otros—, se situaron en 1,3759 billones de euros en julio de 2018, frente a los 1,3975 billones de euros de junio, una caída del 1,55%.

El total, que une tanto el importe de los depósitos de los residentes en España y el de los que están en el extranjero, se situó en 1,4058 billones de euros en el séptimo mes del año, frente a los 1,4299 billones de euros correspondientes al mes anterior, lo que supone un descenso del 1,69%. En términos interanuales, la caída fue del 1,42%.

El Banco Central Europeo (BCE) mantiene el tipo de interés general fijado en el 0% y el tipo fijo de depósito en el -0,4% desde marzo de 2016. Esto hace que las entidades financieras tengan que pagar por depositar su dinero en la caja fuerte del BCE y que se ofrezcan bajas rentabilidades.

Ciberataque al Banco de España

El Banco de España sufrió un ciberataque el domingo que no permitía el acceso a su página web desde servidores externos. Fuentes de la institución aseguran que no ha habido robo de datos ni se ha visto afectado ningún otro servicio, ya que este tipo de ataque informático es únicamente de denegación de servicio. Pese a que aseguran que en la mayoría de casos se ha solucionado, aún hay servidores que no permiten el acceso.

Fuentes del Banco de España aseguran que depende de los operadores, pero que continúan trabajando para solucionar el problema. La cuenta de Twitter Anonymous Catalonia publicó un mensaje en el que comunicaba que la página web del Banco de España había caído. Además, añadieron el hashtag #OpCatalonia, utilizado en anteriores ocasiones en las que se han perpetrado ciberataques en esta línea. Este tipo de ataques son habituales en las webs de organismos públicos, pero según el organismo, este ha sido más fuerte de lo habitual.