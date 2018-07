Los taxistas de Madrid se suman a la huelga indefinida de Barcelona

Los taxistas de Madrid han anunciado este sábado una huelga "espontánea" e indefinida para reivindicar la limitación de las licencias de VTC (alquiler de vehículos con conductor), que usan las compañías Uber y Cabify, en solidaridad con sus compañeros de Barcelona. Según ha informado la Federación Profesional del Taxi de Madrid, la entidad apoya la decisión de los taxistas de no trabajar "por iniciativa propia", que ha dejado sin servicio al aeropuerto de Barajas y la estación de Atocha, aunque los trabajadores han acordado prestar servicios mínimos gratuitos para ancianos y personas con discapacidad. "En estos momentos no hay taxis en Madrid", ha asegurado a Efe Julio Sanz, presidente de la federación. Como mínimo, los paros se mantendrán hasta el martes, cuando hay prevista una reunión con los responsables del Ministerio de Fomento. Ahí se les va a exigir que se cumpla la relación de una licencia de VTC por cada 30 del taxi.

Dos colectivos profesionales (Taxi Élite y Plataforma Caracol, unos 1.000 profesionales) convocaron ayer viernes por la tarde de manera inesperada y con carácter indefinido paros en el sector. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, las estaciones de trenes y autobuses y los intercambiadores son las zonas más afectadas, donde miles de pasajeros tienen que recurrir al metro y al Cercanías para poder llegar a sus alojamientos. Las dos asociaciones convocaron una asamblea en el aeropuerto de Barajas a la que también se sumó la Federación Profesional del Taxi de Madrid, y en la que se ha decidido continuar con los paros. Tan solo se están atendiendo de manera gratuita los servicios para personas con movilidad reducida, a mujeres embarazadas, a familias con bebés y casos de extrema urgencia.

Los taxis madrileños están paralizando la ciudad. Cada cierto tiempo salen en grupos de varias decenas de coches y recorren las vías principales, con los consiguientes atascos. A ello se está sumando la operación salida del verano. Ayer viernes por la noche, unos 4.000 coches —según los convocantes— se concentraron en el estado Santiago Bernabéu y circularon por la capital hasta la estación de Atocha a ritmo lento, lo que provocó graves problemas en el centro de la ciudad.

En Atocha se ha registrado algún incidente aislado, cuando los profesionales que estaban concentrados han detectado a un compañero que no estaba cumpliendo con los paros. Le han rodeado el coche, le han roto algún limpiaparabrisas y lo han obligado a que bajara a los viajeros. Según un responsable de Élite Madrid Taxi, el paro está siendo secundado por el 100% de los taxistas. "Es uno de los fines de semana con más trabajo, pero estamos apostando para el futuro. No es lógico que una licencia de taxi cueste 140.000 euros y una de VTC no suponga más que 48 euros", ha afirmado este responsable, que ha declinado dar su nombre. "Al final, si no nos movilizamos, el que va a sufrir va a ser el cliente, porque le van a subir los precios", ha destacado este responsable.

En Barcelona, los taxistas concentrados en Gran Vía han decidido este sábado en asamblea continuar las protestas con una huelga indefinida hasta que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, apruebe el viernes en Consejo de Ministros el decreto ley con las peticiones del Área Metropolitana de Barcelona. Ayer viernes a mediodía, los taxistas cortaron la Gran Vía después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidiera mantener la suspensión cautelar del reglamento metropolitano que restringe las licencias VTC. Pasaron allí la noche y esta mañana mantenían el tráfico cortado en el centro de la ciudad.