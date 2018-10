10 claves para entender la trama corrupta de las tarjetas ‘black’

Nada más arrancar el juicio, el expresidente de la caja madrileña sostuvo ante el juez que los pagos eran legales y que los auditores tenían "pistas" para conocerlos. Además, Blesa afirmó que él no creó el sistema de las tarjetas opacas, sino su antecesor, Jaime Terceiro; y que "no se ocultaron a Hacienda, ni a los auditores o al Banco de España". Blesa argumentó que no se pedían "justificantes de gastos" porque eran "parte de la retribución". Todos los acusados pidieron anular como prueba los pagos de las tarjetas black.