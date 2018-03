Una vela rígida para los buques que ahorra combustible, Premio Princesa de Girona de Empresa

Felipe VI ha presidido este miércoles el acto de proclamación del Premio Fundación Princesa de Girona (FPdGi) Empresa 2018, que ha recaído en el ingeniero aeronáutico José Miguel Bermúdez por el proyecto Bound 4 Blue. Este consiste en instalar en los buques mercantes un tipo de vela rígida que "puede revolucionar el transporte marítimo" al ahorrar más de 25 % de combustible. Además, el jurado ha destacado su trayectoria empresarial y de investigación, liderando proyectos industriales de gran implicación social vinculados con sectores de alto valor competitivo.

El ganador de esta categoría lo ha decidido un jurado de expertos formado por el emprendedor y Premio FPdGi Empresa 2016, Sergio Álvarez; la directora general de Facebook España, Irene Cano; el director de Twitter España, Pepe López de Ayala, el economista Fernando Fernández; el director general de Endeavor España, Adrián García-Aranyos; el emprendedor Bernardo Hernández; y el matemático y economista César Molinas. El acto ha tenido lugar en el Auditorio de Tenerife y fue presentado por el periodista y humorista Juan Carlos Ortega, contando con la participación de premiados de otras ediciones y del emprendedor Xavier Verdaguer y del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Tras recoger el premio, José Miguel Bermúdez, ha agradecido a la Fundación y al jurado el galardón, y ha incidido en las dificultades del proyecto. "No es fácil, sobre todo en un sector complejo, potente y a nivel global y, además no hubiera sido posible si no tuviera un gran equipo", ha explicado Bermúdez. El acto también ha contado con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso; la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias; la delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós, entre otras autoridades.

Talleres

La FPdGi ha desarrollado, con la colaboración del periodista y humorista Juan Carlos Ortega y el emprendedor Xavier Verdaguer, un programa especial para los actos de proclamación de sus Premios para 2018 que ha incluido la celebración de un taller creativo para los jóvenes que en el caso de Santa Cruz de Tenerife, les ha retado a buscar ideas para mejorar la motivación laboral. Este movimiento denominado I don't like Mondays ha sido ideado por el emprendedor afincado en San Francisco y fundador de Imagine Creativity Center, Xavier Verdaguer, quien ha asegurado que una de cada treinta ideas es buena y puede ser productiva. Por eso, apoya y motiva a los jóvenes a impulsar su creatividad a través de este tipo de actividades.

"Con esta dinámica queremos agitar a los jóvenes para que adquieran una actitud emprendedora, porque la creatividad no es una cualidad innata sino que se puede aprender si se sigue un método", ha señalado Verdaguer. Precisamente los jóvenes que participen en esta actividad trabajarán siguiendo el método Lombard, diseñado por el propio Verdaguer, y que consiste en superar diferentes fases para convertir un problema en una oportunidad. Las fases de esta metodología pasan por formular el problema, compartir una lluvia de ideas, crear un prototipo y aprender a comunicar el proyecto.

La Fundación celebra su novena edición de los Premios FPdGi, que se entregarán a finales de junio en Girona. Este reconocimiento tiene como objetivo promover y fomentar la iniciativa y el esfuerzo de los jóvenes en diversas categorías: artes y letras; empresa; investigación científica y social. Los Premios reconocen asimismo cada año a una entidad de la UE que ha destacado por sus proyectos centrados en la juventud.