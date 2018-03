Ciudadanos cree “decepcionante” que no haya remodelación de Gobierno

La oposición ha recibido con recelos el nombramiento de Román Escolano como nuevo ministro de Economía, en sustitución de Luis De Guindos, nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE). Uno de los primeros en pronunciarse ha sido el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha considerado este miércoles "decepcionante" que el jefe del Ejecutivo se haya limitado a "sustituir una persona por otra", en vez de hacer una remodelación profunda de su gabinete, que cuenta con cuatro ministros reprobados.

"Rajoy, haciendo de Rajoy; no ha cambiado nada. Básicamente ha sustituido a una persona por otra. Y perdemos la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI). El balance no es positivo para España en Europa. Porque lo que habíamos ganado con De Guindos, lo perdemos con Escolano, que se vuelve a España", ha recalcado Rivera. Sin embargo, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha respondido que España no perderá el puesto que ocupa en el BEI con la marcha de Román Escolano al Ministerio de Economía.

El secretario de Política Económica del PSOE, Manuel Escudero, se ha mostrado más moderado. Ha felicitado al nuevo ministro por su nombramiento. Eso sí, ha añadido que "lo que necesita España, no es tanto un ministro de Economía técnico sino político".

La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha criticado la decisión de Rajoy y ha comentado que desde el partido "esperan poco" del nuevo ministro de Economía, ya que va a aplicar "políticas continuistas". "Son políticas económicas que ya han demostrado que son un fracaso", ha apuntado. Además, Belarra ha exigido al presidente del Gobierno que "deje de nombrar ministros y se ponga de una vez por todas a cesar a los que ya están reprobados".

También el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha incidido en una entrevista en La Sexta en que el nombramiento indica "continuismo" y ha lamentado que Mariano Rajoy mantenga su "lógica" en esta elección. "Vamos a ver una política idéntica a la de De Guindos y desde nuestras coordenadas políticas, es criticable", ha añadido, calificando la designación de Escolano como "predecible".

Carles Campuzano, el portavoz del PdeCat en el Congreso ha añadido que lo que le "conviene" a España es tener "pronto" una convocatoria electoral si el presidente del Gobierno no hace "una remodelación a fondo" de su gabinete ministerial que, a su juicio, "está quemado". "Rajoy ha perdido una buena oportunidad para llevar a cabo una remodelación a fondo", ha concluido.

Por el contrario, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, ha valorado el "perfil técnico" y la "experiencia europea" de Escolano, algo que ha asegurado que es "clave en este momento para la economía española". Rosell no augura que su nombramiento vaya a traer consigo cambios de la política económica del Ejecutivo. Lo mismo opinan desde la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme). Antonio Garamendi, presidente de Cepyme, ha comentado que el elegido por Rajoy es "un hombre preparado" y que a su paso por la presidencia del Instituto de Crédito Oficial (ICO) "lo hizo francamente bien".

Los sindicatos piden una política diferente

Por su parte, el secretario general del sindicato Comisiones Obreras (CC OO), Unai Sordo, ha expresado su inquietud con el nombramiento. "Mucho me temo que se busca una política de continuidad", ha lamentado. Así, Sordo ha denunciado que esa política consiste en "estirar unas reformas pensadas para la devaluación interna en un momento de expansión", lo que considera que resulta en mayor desigualdad social y en que "la riqueza se esté concentrando en menos manos". "No se está generando suficiente empleo de calidad ni una distribución equitativa y solidaria de la riqueza", ha añadido.

El sindicato UGT ha publicado un comunicado en el que reclaman que el nombramiento suponga "un punto y aparte" en la política económica del Gobierno tras la crisis y los ajustes de los últimos años. "El cambio en el ciclo económico hace necesario acometer una política diferente, como están reclamando los pensionistas, las mujeres trabajadoras, los jóvenes, los investigadores, los empleados públicos, y tantos otros colectivos que día tras día están exigiendo cambios en la actuación del Gobierno", subraya el sindicato que ha deseado "éxito" a Escolano en su nuevo puesto.