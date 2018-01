Rato: “Guindos me exigió la dimisión y la acción de Bankia se desplomó”

"No soy un político delincuente"

El exministro y expresidente de Bankia ha mantenido un rifirrafe dialéctico con la diputada de ERC Esther Capella. "Yo no soy un político delincuente. A mí en 30 años de política no me puede acusar de delincuente", ha manifestado en tono airado durante su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera y el rescate bancario.

El que fuera vicepresidente del Gobierno durante el Ejecutivo de José María Aznar ha lamentado que la diputada de ERC Esther Capella se "proteja" en el Parlamento y utilice esta institución para insultar y le ha reprochado muy irritado que "no se lo voy a consentir".

Capella ha aseverado que Rato personifica la "marca" de una España con una sociedad "corrompida y que corrompe", que se basa en el "amiguismo y el nepotismo" y ha añadido que representa un sistema que se siente impune y que es "depredador".