‘EL PAÍS con tu futuro’ sondea las profesiones que están por inventar

La vertiginosa evolución de la tecnología crea nuevas profesiones constantemente por lo que los adolescentes se enfrentan hoy a un panorama desconocido: elegir una profesión que todavía no existe. Este es el reto que ayer se les planteó a cientos de jóvenes en EL PAÍS con tu futuro, un evento celebrado en Kinépolis Ciudad de la Imagen, en Madrid, que se clausura hoy. Diferentes líderes profesionales comparten su experiencia con los estudiantes para orientarles en la elección de una profesión.

Los ponentes de la primera jornada —organizada en colaboración con Banco Santander, Telefónica, Universidad Alfonso X el Sabio, Universidad Castilla-La Mancha, Bayer, Inserta Empleo e IE University— han incidido en el momento de transformación digital en el que se encuentra la sociedad y al que no escapa el panorama laboral. “Los jóvenes son conscientes de que nuestro mundo va a cambiar y que también lo hará el mapa del trabajo”, expone la presidenta de Siemens España, Rosa García. La programación y la robotización harán que algunos puestos de trabajo desaparezcan mientras otros se crean. García explica que esto ocasiona una necesidad imperiosa de “cambiar la manera en la que los estudiantes se enfrentan a su carrera y al futuro: no se trata de formarse en una cosa y parar ahí, sino de tener una formación continua porque el propio puesto de trabajo va a ir evolucionando”.

Cara a cara con los líderes Además de asistir a las ponencias, los estudiantes tienen la oportunidad de encontrarse cara a cara con los profesionales. “Me han hecho muchísimas preguntas técnicas”, se sorprende Luis Castillo. Los alumnos han valorado estas reuniones con los líderes como uno de los momentos “más interesantes” del evento, pues aquí pueden “profundizar” en el conociminento de aquellas salidas laborales que más les han llamado la atención durante las charlas. La pregunta más repetida ha sido: “¿Qué hay que estudiar para hacer eso?”

No importa lo tradicional que sea la vocación, pues incluso estas están en un proceso de cambio. “Solo aquellos que sepan pensar de una manera diferente tendrán la capacidad de moverse en estos entornos tan inseguros”, transmitió Juan Antonio Orgaz a un atento auditorio. Como cofundador de League of Lawyers, consultoría jurídica especializada en el desarrollo de negocios de eSports y trasmedia, ha tenido que “ver más allá” de la legislación para crear un marco nuevo de negocio y prosperar así en su carrera profesional.

Como los empleos del futuro están aún por descubrir, los conferenciantes se han concentrado, sobre todo, en motivar a los jóvenes para que se lancen a investigar, aprender y emprender, pues como aseveró Manuel Álvarez de la Gala, experto en marketing digital, van a llegar “a un mundo en el que innovar se queda pequeño, hay que convertirse en inventores y ser creativos” para marcar la diferencia.

Un ejemplo es Luis Castillo, que contó cómo pasó de ser “experto en nada” al terminar la carrera a crear Gloveone, un guante que permite disfrutar del tacto en el mundo digital. Cursó estudios de Ingeniería Informática, pero en su tiempo libre comenzó a trabajar en su propio proyecto. Se propuso crear “un dispositivo único en el mundo” que serviría para sumar sensaciones a los videojuegos. No solo logró una financiación de medio millón de euros desde Almería y a través de contactos de Linkedin, sino que ahora este guante se emplea también en el diagnóstico de enfermedades a distancia como el cáncer. “Si creéis en vuestro proyecto podéis conseguirlo, de verdad”, aseveró ante los jóvenes.

Responsabilidad digital

Kike Sarasola apuntó que los chicos “están muy desinformados ante todas las posibilidades que tienen”. El empresario charló con los estudiantes de su modelo de negocio Room Mate, que revolucionó el mundo del turismo, y les ha dado algunos consejos de cómo crear una empresa, animándoles a lanzarse a por el emprendimiento. Como expuso en su intervención Isabel Tallos, creadora de videojuegos, “este es el mejor momento de la historia para hacer lo que uno quiera, solo hay que meterse en Internet”.

María Zabala salió de su charla pletórica. “Hablamos mucho de las carencias de esta generación pero vienen aquí dispuestos a escucharte, creo que eso dice mucho más de ellos; me siento muy contenta de poder compartir este momento”, confesaba. Zabala, “comunicadora, madre y friki”, según se define, se dedica a incentivar un uso responsable y positivo de las tecnologías. Invitó a los estudiantes a tener en cuenta que la vida personal y la profesional están conectadas a la virtual y que las acciones que ocurren en el plano digital afectan a ambas partes.

No es lo mismo usar la tecnología que entenderla; abrir páginas webs que saber que los filtros burbuja acotan nuestras búsquedas para que solo nos relacionemos con las personas que piensan como nosotros. Zabala subrayó la necesidad de pensar antes de actuar en la Red: “Sois parte de una generación muy poderosa, tenéis muy mala fama, pero yo no me lo creo”.