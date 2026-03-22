Joan García sostiene al Barcelona ante el Rayo

Agotado y resacoso después de la feliz noche del miércoles contra el Newcastle, el Barça pasó las de Caín para ganar al Rayo, un equipo muy futbolero y valiente, únicamente reducido por un formidable Joan García, recuperado a tiempo después del susto de la Champions y feliz por debutar en la lista del seleccionador De la Fuente. Ya se sabe que los marcadores acostumbran a ser apretados en los Barça-Rayo. El último no fue una excepción por la poca prestancia de los suplentes en el plantel de Flick. A falta de delanteros, sustituido incluso Lamine, los azulgranas vivieron del acierto de su portero y de un gol de Araujo cazado a la salida de un saque de esquina botado por Cancelo. Flick se la jugó con los titulares ante el parón de selecciones y el Barcelona se apagó con el paso de los minutos hasta habilitar a una excelente versión del plantel de Iñigo Pérez en una tarde soleada y festiva en el Camp Nou. Los números aseguran en cualquier caso que son 13 victorias en 13 partidos desde el estreno del estadio y el adiós a Montjuïc

BCN Barcelona 1 Joan García, João Cancelo (Xavi Espart, min. 89), Gerard Martín, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Lamine Yamal (Marcus Rashford, min. 81), Pedri, Marc Bernal (Marc Casadó, min. 60), Fermín López (Dani Olmo, min. 60), Raphinha y Robert Lewandowski (Ferran Torres, min. 45) RAY Rayo 0 Augusto Batalla, Florian Lejeune, Pep Chavarría, Andrei Ratiu, Pathé Ciss, Pedro Díaz (Jorge de Frutos, min. 58), Gerard Gumbau (Unai López, min. 58), Óscar Valentín (Pacha Espino, min. 45), Fran Pérez (Sergio Camello, min. 81), Carlos Martín (Álvaro García, min. 45) y Isi Palazón Goles 1-0 min. 23: Ronald Araújo Arbitro Adrián Cordero Vega

Tarjetas amarillas Raphinha (min. 7), Lamine Yamal (min. 25), Óscar Valentín (min. 33), Fran Pérez (min. 64), Pathé Ciss (min. 66), Cubarsí (min. 71), Isi (min. 87)

Iñigo Pérez sabe muy bien cómo enfrentar al Barça y, sobre todo, busca en cada partido la manera de atacar su línea del fuera de juego a partir de la posición del delantero centro o de un falso nueve que se descuelga y recoge en cancha contraria en función de la situación de la pelota —el elegido en el Camp Nou fue Isi—, y de la agresividad de los futbolistas de banda, siempre dispuestos a encarar a los laterales, y más si son Cancelo y Araujo. La alineación del uruguayo por Eric García fue la única novedad de los azulgranas, que formaron con el mismo equipo del 7-2 contra el Newcastle. Y el charrúa quedó expuesto a los 50 segundos cuando Chavarría se internó por su banda izquierda y puso un centro preciso para la llegada de Carlos Martín. El tiro a quemarropa del delantero fue rechazado por el cuerpo de Joan García.

Tampoco acertó después Raphinha en un mano a mano con Batalla después de rebanar la pelota a Pathé Ciss. La posición del senegalés como central comprometía a la zaga del Rayo. No saltó bien Ciss o se levantó mejor Araujo en el 1-0. El córner botado por el portugués fue cabeceado por el uruguayo, certero ofensivamente y mejorado en la defensa del costado derecho a pesar de ser central diestro, una demarcación ganada por Cubarsí. Los córneres son la mejor solución cuando el gol se resiste por la falta de puntería de Raphinha, que remató al larguero un balón tocado por Batalla. Aunque tardó en ajustar la presión, el Barça pasó a gobernar el partido muy pronto, a mover la pelota con velocidad y a someter el Rayo.

Al ritmo del intenso Fermín, los azulgranas se desplegaron con más ganas y energía que armonía y finura, faltos sobre todo de desequilibrio y de una mayor presencia de Lewandowski, sustituido al descanso por Ferran. Las oportunidades eran pocas y las protestas se repartían porque Ratiu y Lamine pidieron un penalti cada uno que fueron ignorados por Cordero Vega. La portería quedaba siempre muy lejos del Rayo. Iñigo Pérez activó a su equipo con la entrada de Pacha Espino y Álvaro García y, más tarde, de De Frutos y Unai López. Los cambios mejoraron mucho al Rayo, ya reconocible cuando dispuso del equipo titular, decididamente enfocado hacia el área del Barça. Joan García rescató entonces a su equipo con un par de estupendas paradas a remates de Álvaro García y De Frutos.

Al Barça le pesaba el cansancio acumulado, poco fino e incapaz de tener el balón, ya sustituidos Bernal y Fermín y disminuido Pedri. Tampoco podía Lamine con Chavarría. El partido se mantenía abierto y la tensión iba en aumento en un Camp Nou nervioso y enfadado con el rival y con el árbitro, que mandó parar el partido por un silbato que sonó desde el fondo sur, detrás de la portería de Joan García. Los barcelonistas no salían de su cancha, apretados por un Rayo profundo y afilado, impotente sin embargo ante el portero del Barça, que se estiró muy bien ante un chut cruzado de De Frutos.

Los azulgranas apenas encontraron respiro, desvencijado Cancelo y retirado Lamine, sin el picante de Olmo ni Rashford. La plantilla es corta y a Flick le faltan jugadores para acabar partidos como el planteado por el Rayo, que con un día menos de descanso contó con una última oportunidad de Pacha Espino, que no prestó atención a los compañeros que apoyaban la jugada y se espantó ante García.

El sufrimiento fue enorme para el Barça, que no sabe descansar con la pelota ni controlar el juego, más dispuesto a descontar los partidos que le quedan que a disfrutar y divertir con el juego, la seña de identidad con Flick. El líder necesita parar y respirar en la Liga.