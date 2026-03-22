Lewandowski, Ferran y la búsqueda del nueve del Barcelona

Robert Lewandowski, enmascarado por una fractura ósea en el ojo, rompió el miércoles ante el Newcastle su sequía goleadora de semanas con un doblete. El polaco no pasaba por su mejor momento; tampoco Ferran Torres, quien no anota desde enero. Pero Lewandowski, ganando peso como titular, apareció en una noche decisiva para firmar dos registros históricos: superó a Messi en número de rivales goleados en Europa —41 frente a 40— y se convirtió en el jugador más veterano en marcar en una eliminatoria de Champions, con 37 años y 209 días. Una edad que recuerda que este verano, el 30 de junio, termina contrato. Y el Barça, mientras él se reencuentra y Ferran se busca, rastrea un nueve en el mercado. “Ferran ha entrenado muy bien, está a un nivel diferente, con más confianza. Está trabajando mucho para volver a su mejor versión”, desarrolló Hansi Flick en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Rayo Vallecano este domingo en el Camp Nou (14.00, Dazn), el último antes del parón de selecciones.

El miércoles, el polaco fue titular, como en la ida ante el Newcastle. Entre medias, ante el Sevilla, disputó todo el partido. Antes del Rayo, Flick lo probó en el último entreno. Desde la dirección deportiva creen que Lewandowski funciona cuando los equipos se encierran, gracias a su capacidad para interpretar el área. “Es muy experimentado. En estos partidos es increíble, es uno de los mejores delanteros en el área”, dijo Flick tras el duelo europeo y el doblete del polaco. Con esos dos goles alcanzó a Ferran (16), a quien Raphinha (19) y Lamine (21) ya superaron.

El valenciano había llegado hasta los 16 antes. Durante buena parte del tramo inicial de la temporada, sostuvo el gol, le ganó la titularidad a su homólogo aprovechando sus ausencias por problemas físicos y acumuló regularidad de cara a portería. Pero el escenario cambió con el nuevo año. Tras alternarse ambos delanteros en el once, el polaco ha ganado peso en la rotación.

En los últimos tres partidos, el valenciano apenas ha sumado 28 minutos. Y ni siquiera participó ante el Sevilla. Desde enero —cuando marcó su último gol el 31 ante el Eche— ha anotado tres tantos; Lewandowski, ocho. “Les necesitamos al mejor nivel para estos meses que quedan hasta final de temporada para alcanzar nuestros objetivos”, señaló Flick.

A final de curso es también cuando Lewandowski termina contrato, poco antes de cumplir los 38 años. “No lo sé, tengo que sentirlo. Por ahora no puedo decir nada sobre lo que decidiré porque ni siquiera estoy al 50% seguro de qué camino quiero tomar”, admitió el delantero a The Athletic. “Con la edad y la experiencia que tengo no necesito decidir ahora. Quizás dentro de tres meses sea cuando tenga que hacerlo”, añadió.

Joan Laporta, de nuevo presidente del Barcelona, durante toda la campaña electoral mostró su posición partidaria de renovar a Lewandowski. Una decisión que pasaría por una reducción considerable de su salario. “Es un jugador de gran talento, que tiene gol. Si él quiere continuar, yo a los grandes jugadores siempre les he dado, en un momento determinado y como agradecimiento, un año más de contrato”, aseguró Laporta en la SER.

Mientras tanto, el Barça rebusca en el mercado un nueve, con jugadores en la mira como Julián Alvarez, Harry Kane y João Pedro. El club nunca escondió su interés por La Araña, incluso con la opción de incluir algún jugador en la operación. “Yo qué sé. Puede ser que sí, o puede ser que no”, respondió Julián sobre si seguiría en el Atlético. En el radar también hay otros futbolistas como Osimhen, Leão, Marmoush o Sesko.

Lewandowski rompe su sequía, Ferran la alarga y el Barça rastrea el mercado. Todo ello convive con un dato indiscutible: el Barcelona es el equipo más goleador de la Liga (77 tantos) y el cuarto en la Champions (30). En las dos últimas temporadas acumula 33 goleadas con cuatro dianas o más, y está cerca de alcanzar los 300 goles desde la llegada de Flick. Y todo ello con la figura del nueve sin un dueño claro.