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Barcelona - Rayo en directo | Araujo es la única novedad en el once del Barça

Los de Flick quieren mantener a raya al Madrid en la clasificación, mientras que los de Íñigo Pérez buscan tres puntos que les acerquen a la salvación

Lamine Yamal calienta antes del partido contra el Rayo Vallecano en el Camp Nou, este domingo.Alejandro García (EFE)
J. M. Benítez
J. M. Benítez
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El Barcelona y el Rayo se miden este domingo en el Camp Nou a partir de las 14.00 en la jornada 29 de la Liga. Los azulgranas quieren mantener a raya al Madrid en la clasificación, al que tienen a cuatro puntos por debajo. Por su parte, los de Íñigo Pérez buscan tres puntos que les acerquen a la salvación. Los de Flick llegan tras alcanzar los cuartos de final de la Champions League después de golear en casa por 7-2 al Newcastle en la vuelta de los octavos de final. El conjunto vallecano llega después de conseguir la clasificación a los cuartos de la Conference League pese a caer en Vallecas por 0-1 ante el Samsunspor.

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Las estadísticas de ambos conjuntos

racha de partidos
  • G
  • E
  • G
  • G
  • E
  • G
  • E
  • P
Goles a favor
por partido2.7577
por partido128
Goles en contra
por partido128
por partido1.2134
Faltas cometidas
por partido11.43320
por partido10.43292
Tarjetas rojas
por partido0.072
por partido0.298
Tarjetas amarillas
por partido1.3939
por partido2.4669
Remates
por partido14.5406
por partido10.18285
Remates recibidos
por partido9.29260
por partido12.04337
J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡Sale también el once de Íñigo Pérez!

Varias rotaciones en el once del Rayo. No juegan Alemao, De Frutos o Álvaro García entre otros. Pathé Ciss estará en el eje de la zaga junto a Lejeune.

XI: Batalla; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Chavarría; Gumbau, Valentín, Pedro Díaz; Fran Pérez, Carlos Martín e Isi.

J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡Sale el once de Flick!

Araujo comienza de titular y Flick no quiere forzar a Eric García, que salió por molestias en el primer tiempo ante el Newcastle el miércoles.

XI: Joan García; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Bernal, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.

J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del Barcelona - Rayo!

Los azulgranas quieren mantener a raya al Madrid en la clasificación, al que tienen a cuatro puntos por debajo. Por su parte, los de Íñigo Pérez buscan tres puntos que les acerquen a la salvación.

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