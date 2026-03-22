Barcelona - Rayo en directo | Araujo es la única novedad en el once del Barça
Los de Flick quieren mantener a raya al Madrid en la clasificación, mientras que los de Íñigo Pérez buscan tres puntos que les acerquen a la salvación
El Barcelona y el Rayo se miden este domingo en el Camp Nou a partir de las 14.00 en la jornada 29 de la Liga. Los azulgranas quieren mantener a raya al Madrid en la clasificación, al que tienen a cuatro puntos por debajo. Por su parte, los de Íñigo Pérez buscan tres puntos que les acerquen a la salvación. Los de Flick llegan tras alcanzar los cuartos de final de la Champions League después de golear en casa por 7-2 al Newcastle en la vuelta de los octavos de final. El conjunto vallecano llega después de conseguir la clasificación a los cuartos de la Conference League pese a caer en Vallecas por 0-1 ante el Samsunspor.
El club rastrea el mercado en plena sequía del valenciano y tras los récords del polaco en Champions
Las estadísticas de ambos conjuntos
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¡Sale también el once de Íñigo Pérez!
Varias rotaciones en el once del Rayo. No juegan Alemao, De Frutos o Álvaro García entre otros. Pathé Ciss estará en el eje de la zaga junto a Lejeune.
XI: Batalla; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Chavarría; Gumbau, Valentín, Pedro Díaz; Fran Pérez, Carlos Martín e Isi.
¡Sale el once de Flick!
Araujo comienza de titular y Flick no quiere forzar a Eric García, que salió por molestias en el primer tiempo ante el Newcastle el miércoles.
XI: Joan García; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Bernal, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.
¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del Barcelona - Rayo!
Los azulgranas quieren mantener a raya al Madrid en la clasificación, al que tienen a cuatro puntos por debajo. Por su parte, los de Íñigo Pérez buscan tres puntos que les acerquen a la salvación.
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