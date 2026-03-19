El Barcelona respira con Joan García y Eric García

El FC Barcelona se clasificó este miércoles para los cuartos de la Champions League tras golear por 7 tantos a 2 al Newcastle en el partido de vuelta de los octavos de final. Sin embargo, durante el partido se encendieron las alarmas cuando, en el minuto 21, Eric García tuvo que abandonar el terreno de juego por molestias musculares y, en el 83, Szczęsny sustituyó a un Joan García que se quejaba de unos problemas en un gemelo.

Este jueves, ambos jugadores se han sometido a las correspondientes pruebas médicas, que han confirmado que las dolencias solo han sido un susto. Precisamente, en el caso del guardameta catalán, el club ha compartido un comunicado que anuncia que Joan “estará disponible para Hansi Flick para el próximo partido”. Y, pese a que no está previsto anunciar nada respecto a Eric, el defensa también estará a punto contra el Rayo Vallecano este domingo a las 14h.

De esta forma, solo se encuentran actualmente en la enfermería azulgrana Andreas Christensen, Frenkie de Jong, Alejandro Balde y Jules Koundé.