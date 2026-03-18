Barcelona-Newcastle: dulce goleada, amargas lesiones

En un duelo en el que se suman a la enfermería Joan García y Eric García, el equipo azulgrana sella el tercer mejor resultado de su historia en la Champions

El empate ante el Newcastle dejó al Barcelona exhausto. Por eso, ante el Sevilla, Hansi Flick optó por dejar en el banquillo a dos de sus tres mejores futbolistas: Pedri y Lamine Yamal. Jugó, en cambio, Raphinha. Según explicaban desde el cuerpo técnico, aunque el brasileño no estaba en la mejor forma física, necesitaba en cualquier caso coger ritmo de partidos. Raphinha comenzó su puesta a punto con un triplete contra el conjunto andaluz; terminó de sellar su recuperación con un duelo estelar frente al Newcastle: participó en seis de los siete goles del Barcelona. “Salgo bastante contento, pero sin mis compañeros nada de esto sería posible. Intento hacer lo mejor para el equipo”, comentó Raphinha tras sus dos goles y dos asistencias.

“Ya tuvimos otras grandes noches, pero con esta grada fue la primera. Con la afición apoyando así es difícil que nos ganen en casa”, añadió el delantero brasileño. Y completó: “El Newcastle es un equipo bastante físico; si están bien, te complican. Estábamos tranquilos, sabíamos que debíamos controlar el partido. En la primera parte perdimos muchos balones. El cuarto gol salió rápido y nos ayudó a tener tranquilidad”.

El Barça selló su pase a los cuartos de final con su tercera mejor actuación en la Champions. Antes ya había firmado siete goles ante el Celtic en la campaña 2016-2017 (7-0) y contra el Leverkusen en el curso 2011-2012 (7-1).

“Ha sido un partido loco. En la primera parte no estuvimos finos. Fue muy difícil, pero sabíamos que iban a presionarnos bien. Ellos tienen fantásticas transiciones que no siempre pudimos defender bien. Pero en la segunda parte hablamos de controlar mejor el partido, de controlarlo más y jugar mejor en ese bloque bajo”, analizó el técnico Hansi Flick. La alegría de la goleada la opacaron las lesiones de Eric García y Joan García. El defensa saltó al campo contra el Newcastle después de descansar, por precaución, en el duelo de ida en Saint James Park y contra el Sevilla. Sin embargo, solo aguantó 21 minutos en el campo. “No te puedo decir nada de cómo está Eric”, comentó Raphinha.

Con problemas en el gemelo, Joan García dejó su lugar a Szczęsny en el minuto 83. “Szczęsny fumador, Szczęsny fumador”, recibió la hinchada al polaco en su primer partido en el Camp Nou. “Vamos a esperar a mañana. No puedo decir si están lesionados o no”, cerró Flick. Según explican desde el departamento médico del Barcelona, tras las primeras exploraciones, Joan García tendría para dos o tres semanas de baja, mientras que Eric podría regresar tras el parón de selecciones: el 4 de abril contra el Atlético en la Liga.