El Liverpool se ilumina ante un accidentado Galatasaray

El equipo inglés se cita con el PSG en cuartos después de completar una actuación brillante (4-0) gracias a la asociación de Mac Allister y Wirtz. El Bayern será el rival del Madrid tras golear de nuevo al Atalanta (4-1)

Gravenberch para Mac Allister. Tuya-mía y los pivotes del Galatasaray presionan en vano. Mac Allister para Wirtz, y Wirtz que retiene la pelota hasta enhebrar la aguja con un pase a Salah que atraviesa una línea de cinco defensas. Todo en dos segundos. Todo por el medio hasta el remate de Salah que solo el portero turco, Cakir, parece frustrar. Pero el balón rechazado cae a los pies de Gravenberch, que fulmina. Es el 3-0 y es la clase de gol que los aficionados del Liverpool llevaban meses esperando. Meses de angustia y declive después de que el club invirtiera 500 millones de euros en fichajes el pasado verano. Un récord de gasto que parecía arrojado a la hoguera cuando el Galatasaray se presentó en Anfield con la ventaja del gol traído desde Estambul. A más de 20 puntos del líder de la Premier, la crisis acechaba al equipo inglés cuando Gravenberch hizo el tercer gol de la noche para culminar una combinación espléndida. Fue como romper el dique. Fue una liberación para el Liverpool. Fue la rendición del Galatasaray.

LIV Liverpool 4 Alisson Becker, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong (Curtis Jones, min. 66), Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Florian Wirtz (Rio Ngumoha, min. 88), Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch (Trey Nyoni, min. 88), Alexis Mac Allister, Mohamed Salah (Cody Gakpo, min. 73) y Hugo Ekitiké (Federico Chiesa, min. 88) GAL Galatasaray 0 Ugurcan Çakir, Sacha Boey (Noa Lang, min. 45), Ismail Jakobs, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakci (Eren Elmali, min. 72), Lucas Torreira (Yunus Akgün, min. 59), Mario Lemina, Gabriel Sara, Baris Alper Yilmaz, Roland Sallai y Victor Osimhen (Leroy Sané, min. 45) Goles 1-0 min. 24: Dominik Szoboszlai. 2-0 min. 50: Hugo Ekitike. 3-0 min. 52: Ryan Gravenberch. 4-0 min. 61: Salah

Al equipo turco le sobrevinieron varios percances. Para empezar, el que derivó del error de su entrenador, Oman Buruk, que adelantó a Gabriel Sara a la posición que más le gusta a Gabriel Sara. Hay plegarias atendidas que conducen a la ruina, y al perezoso genio que habita en la mente de Sara no hay nada que le perjudique más que el confort. Sara prospera cuando le cargan de responsabilidades. Cuando su técnico le pegó colocó en la mediapunta se desentendió de labores defensivas y organizativas. Convocado por Ancelotti por primera vez, debió pensar que Anfield sería el escenario de su homenaje anticipado. En el proceso el Galata se quedó sin director.

El segundo contratiempo del Galatasaray fue la fractura del brazo derecho de Osimhen. Se lo rompió Konaté en un duelo, en una acción fortuita. Sin su mediocampista de referencia, transformado en atacante ocioso, y con su carismático nueve mermado, el equipo visitante se quedó sin salidas claras. Los balones largos de centrales y pivotes, que buscaban a Osimhen como al oxígeno, cayeron en el vacío durante medio partido, pues el nigeriano se negó a abandonar a la primera. Entablillado y vendado, se empecinó en batallar con Konaté y Van Dijk, nada menos.

El primer gol, de Szoboszlai, pésimamente mal defendido a la salida de un córner, advirtió sobre el castigo que venía. El portero Cakir evitó la goleada en el primer tiempo: incluso paró un penalti a Salah, después de que Jakobs cometiera un absurdo penalti. Pero la goleada llegó inexorable. Se produjo en la reanudación, con la intervención imprescindible de Mac Allister, que nunca baja el pistón. Ekitiké hizo el 2-0, Gravenberch el 3-0, y Salah el 4-0 tras un taconazo de Wirtz. Fue el 50º gol de Salah en la Champions, algo que no había logrado ningún futbolista africano. En cuartos el Liverpool se citará con el PSG.

Bayern-Atalanta, 10-2

El adversario del Real Madrid será el Bayern, probablemente el equipo más en forma de Europa, que apalizó al Atalanta en la ida (6-1) y este miércoles repitió (4-1).