Joan García entra en la última lista de Luis de la Fuente antes de la convocatoria definitiva de España para el Mundial

El técnico llama al portero del Barcelona y a sus otros tres metas habituales, Unai Simón, Raya y Remiro, para los amistosos de la selección contra Serbia y Egipto el 27 y 31 de marzo

Luis de la Fuente ha incluido a Joan García en la lista de la selección española masculina de fútbol para los partidos amistosos contra Serbia (27 de marzo a las 21.00 en el estadio de La Cerámica de Vila-real) y Egipto (31 de marzo a las 21.00 en el RCDE Stadium de Barcelona). El portero del Barcelona es la gran novedad de la última convocatoria de España antes de la lista definitiva para el Mundial del próximo verano en EE UU, México y Canadá. De la Fuente ha llamado a cuatro porteros, ya que además de Joan García están citados sus tres metas habituales, Unai Simón, David Raya y Alex Remiro, quienes han completado la fase de clasificación. Es una situación excepcional, destinada a que el entrenador elija a los tres guardametas que acudirán a la Copa del Mundo.

Esta es la lista completa de Luis de la Fuente:

Porteros: Unai Simón (Athletic), David Raya (Arsenal), Álex Remiro (Real Sociedad), Joan García (Barcelona).

Defensas: Pedro Porro (Tottenham), Llorente (Atlético), Cubarsí (Barcelona), Laporte (Athletic), Huijsen (Real Madrid), Mosquera (Arsenal), Cucurella (Chelsea), Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Centrocampistas: Rodri (Manchester City), Zubimendi (Arsenal), Pedri (Barcelona), Fermín (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Fornals (Betis), Carlos Soler (Real Sociedad).

Delanteros: Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Oyarzabal (Real Sociedad), Barrenetxea (Real Sociedad), Baena (Atlético), Víctor Muñoz (Osasuna), Borja Iglesias (Celta), Yeremi Pino (Crystal Palace).

La otra gran novedad es la citación de Víctor Muñoz, atacante de Osasuna, ante la baja por molestias físicas de Nico Williams.

La RFEF terminó de cerrar estos dos últimos amistosos de preparación para el Mundial este jueves por la noche, cuando tuvo finalmente ultimados todos los detalles del choque contra Egipto y pudo anunciarlo, ya en la madrugada de este viernes. El proceso que ha llevado a este calendario ha sido bastante intrincado. Originalmente este parón se había destinado a la disputa de la Finalissima contra Argentina el 27 de marzo en Doha (Qatar). Sin embargo, el conflicto bélico iniciado con el ataque de EE UU e Israel a Irán el 28 de febrero provocó una situación de gran inseguridad en la zona del Golfo y llevó a que la UEFA y la Conmebol buscaran una sede alternativa.

Pero el domingo pasado, después de dos semanas de negociaciones, el organismo europeo anunció que se cancelaba la disputa del título. La UEFA contó que la federación argentina, la AFA, había rechazado todas las propuestas: jugar en el Bernabéu el mismo 27 con un reparto del aforo al 50%, hacerlo a doble partido con la ida en el Bernabéu el 27 y la vuelta más adelante en Buenos Aires, o en un estadio neutral el 27 o el 30 de marzo. Argentina se negó a todas y propuso disputar el título después del Mundial, algo imposible para España por falta de fechas, o hacerlo en campo neutral, pero el 31 de marzo, fecha “inviable” para la UEFA. Ahí murió la que iba a ser la segunda edición de la Finalissima, el torneo que se pretendía prestigioso al enfrentar a los campeones de Europa y América. Ahí apareció también el problema del vacío repentino de la última ventana para partidos de selecciones antes del Mundial del próximo verano. Había poco tiempo y casi todas las selecciones se encontraban ya comprometidas.

La RFEF maniobró acudiendo a dos que iban a jugar en Doha en las mismas fechas que España, en el marco del Qatar Football Festival, Serbia y Egipto, que iba a ser rival de la selección allí el 30 de marzo. El acuerdo con los europeos se cerró de manera muy rápida, y se anunció el partido para el 27 de marzo a las 21.00 en el estadio de La Cerámica de Vila-real. El compromiso con Egipto, que también buscaba rival para un partido, resultó más complejo por cuestiones burocráticas. No se cerró hasta la noche de este jueves, a poco más de 12 horas para que Luis de la Fuente diera a conocer la lista de convocados para estos dos amistosos.