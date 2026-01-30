Jornada 22 de La Liga: horarios, resultados y resúmenes de los partidos
El Barcelona visita al Elche, el Atlético al Levante y el Real Madrid recibe al Rayo. Destaca el derbi vasco en San Mamés
La jornada 22 de la Liga llega con grandes partidos. El Barcelona, líder de la competición, visita al Elche, el Atlético viaja hasta Valencia para medirse ante el Levante y el Real Madrid juega en casa ante el Rayo Vallecano en un derbi madrileño. Otro encuentro a destacar es el derbi vasco entre el Athletic y la Real Sociedad, que se disputa en San Mamés. La jornada comienza el viernes con un Espanyol - Alavés y concluye con el Mallorca - Sevilla el lunes.
Espanyol - Alavés (viernes 21.00, Dazn)
El Espanyol quiere volver a la senda de la victoria ante el Alavés en casa. Los de Manolo González encadenan cuatro encuentros consecutivos sin ganar, de los cuales tres han sido derrotas. El conjunto vitoriano por su parte trata de huir del descenso y contribuyó la victoria el pasado fin de semana ante el Betis por 2-1.
Oviedo - Girona (sábado 14.00, Dazn)
El colista quiere volver a ganar en Liga y tiene que hacerlo ya porque tiene los puestos de salvación a nueve puntos. El Oviedo no suma de tres desde septiembre, cuando vencieron al Valencia en Mestalla. El Girona, por su parte, llega en una buena dinámica tras encadenar cuatro partidos sin perder, de los cuales tres fueron victorias.
Osasuna - Villarreal (sábado 16.15, Movistar+)
Osasuna recibe en El Sadar a un Villarreal en horas bajas. Los navarros encadenan dos victorias consecutivas y buscan otra más que les acerque cada vez más a la salvación. Los de Marcelino son la contraparte, con dos derrotas seguidas.
Levante - Atlético (sábado 18.30, Dazn)
El Levante recibe una dura visita en el Ciutat de Valencia ante el Atlético. Los valencianos son penúltimos a cinco puntos de la salvación y necesitan volver a repetir la victoria del pasado fin de semana ante el Elche. Los de Simeone en cambio quieren seguir su buena racha en Liga para intentar alcanzar a Madrid y Barça.
Elche - Barcelona (sábado 21.00, Movistar+)
El Elche quiere volver a la buena dinámica con la que empezó este curso ante un Barça que quiere defender su liderato. Los de Sarabia llevan una racha de cuatro partidos sin ganar (dos derrotas y dos empates) y una derrota podría meterles en la lucha por el descenso. Los de Flick quieren volver a encadenar victorias y conservar el liderato.
Real Madrid - Rayo Vallecano (domingo 14.00, Dazn)
El Real Madrid recibe la visita del Rayo este domingo en el Bernabéu. Los de Arbeloa quieren seguir con la buena racha en Liga donde encadenan cinco victorias. Tienen al Barcelona a un punto y esperan un pinchazo para poder rebasarlos en la tabla. El Rayo en cambio lleva una racha de dos derrotas seguidas y tienen el descenso a un solo punto.
Betis - Valencia (domingo 16.15, Movistar+)
Un Betis en un momento delicado por la plaga de lesiones recibe a un Valencia que empieza a asomar la cabeza. Los de Pellegrini cayeron el fin de semana pasado en Mendizorroza ante el Alavés y quiere volver a ganar ante su afición. Los de Corberán, por su parte, quieren alargar su racha de dos encuentros consecutivos con victoria para huir del farolillo rojo.
Getafe - Celta (domingo 18.30, Movistar+)
Un Getafe con la máxima urgencia de conseguir los tres puntos recibe a un Celta que perdió su racha de seis partidos sin conocer la derrota. Los de Bordalás marcan el límite de la zona de salvación y tienen el descenso a solo un punto. Los de Giráldez en cambio quieren superar a un Betis que está en zona europea y con el que están empatados a 32 puntos.
Athletic - Real Sociedad (domingo 21.00, Dazn)
Segundo derbi vasco al que los dos equipos llegan con dinámicas muy distintas. Los de Valverde tienen que ganar si no quieren meterse en un lío. Están tres puntos por encima de la zona de descenso y encadenan cinco partidos sin ganar. Los de Matarazzo en cambio llegan enrachados con seis encuentros sin conocer la derrota, además de encadenar tres victorias seguidas y situarse a cinco puntos de puestos europeos. En el primer derbi en Anoeta, la Real se impuso por 3-2.
Mallorca - Sevilla (lunes 21.00, Movistar+/Dazn)
Último partido de la jornada que se disputa en Son Moix. Los de Jagoba Arrasate se encuentran en puestos de descenso y tienen que ganar para salir. El Sevilla, que también está en una posición delicada, consiguió ganar la semana pasada ante el Athletic en casa y quiere una victoria que alargue su racha.
