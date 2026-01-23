Jornada 21 de La Liga: horarios, resultados y resúmenes de los partidos

Los jugadores del Real Madrid, el francés Kylian Mbappé y el brasileño Vinicius Jr., celebran un gol.

La jornada empieza el viernes 23 con el Levante - Elche y finaliza el lunes 26 con el Girona - Getafe

La Liga EA Sports va tomando velocidad con la celebración de la jornada 21. El partidazo promete ser el Villarreal - Real Madrid, tercero contra segundo. El Barça por su parte se enfrentará en casa al colista, el Oviedo, mientras que el Atlético se verá las caras con el Mallorca.

Levante - Elche (viernes 23, 21:00)

El Levante necesita los tres puntos para seguir con opciones de salvarse, mientras que el Elche buscará la victoria para acercarse a los puestos europeos.

Rayo Vallecano - Osasuna (sábado 24, 14:00)

Ambos equipos, empatados a puntos, necesitan la victoria para salir de la zona peligrosa de la tabla.

Valencia CF - Espanyol (sábado 24, 16:15)

Los locales están obligados a ganar al estar a un punto del descenso, mientras que los pericos buscan asaltar Mestalla para seguir firmes en los puestos europeos.

Sevilla - Athletic Bilbao (sábado 24, 18:30)

Los andaluces, a dos puntos del descenso, están obligados a ganar a un Athletic que está encontrando sensaciones tras su victoria ante el Atalanta en Champions.

Villarreal - Real Madrid (sábado 24, 21:00)

El Madrid quiere seguir en la buena dinámica en la que se encuentra y meter presión al Barça con una victoria en casa del tercer clasificado de la Liga.

Atlético de Madrid - Mallorca (domingo 25, 14:00)

Los de Simeone quieren los tres puntos para ponerse terceros en la Liga si el Villarreal tropieza contra los blancos, mientras que el Mallorca buscará dar la campanada para salir de la zona peligrosa de la tabla.

FC Barcelona - Oviedo (domingo 25, 16:15)

Los azulgrana necesitan ganar para mantener o alargar su distancia frente al Real Madrid, de sólo un punto tras su traspiés en Anoeta ante la Real Sociedad.

Real Sociedad - Celta de Vigo (domingo 25, 18:30)

Los locales quieren seguir con las buenas sensaciones con una victoria ante un Celta que ha cosechado 16 de los últimos 18 puntos posibles en Liga.

Alavés - Betis (domingo 25, 21:00)

Los babazorros quieren la victoria para salir de los puestos de descenso, mientras que los andaluces buscan asaltar Mendizorrotza para seguir en puestos europeos.

Girona - Getafe (lunes 26, 21:00)

El conjunto madrileño busca la victoria en tierras catalanas para poner fin a la mala racha en la que se encuentra (un punto de los últimos 15 posibles) mientras que el Girona busca su cuarta victoria consecutiva.