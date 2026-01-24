Villarreal - Real Madrid en directo | Carreras vuelve al lateral izquierdo y Camavinga sustituye a Tchouameni

¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del partido Villarreal - Real Madrid!

Duelo entre el tercero y segundo en la clasificación, respectivamente, en La Cerámica. Los blancos quieren meter presión al Barça, al que tienen a un punto tras su tropiezo el finde pasado ante la Real Sociedad. El equipo dirigido por Arbeloa llega tras vencer en el Bernabéu al Levante por 2-0 —en un encuentro marcado por la enorme pitada del Bernabéu a sus jugadores— y golear ante el Mónaco en la Champions (6-1).

Los de Marcelino en cambio llegan en una mala dinámica tras caer ante el Betis el pasado domingo (2-0) y perder ante el Ajax en Champions (1-2).