Villarreal VLL
Real Madrid RMA
Movistar LaLiga
Villarreal - Real Madrid en directo | Carreras vuelve al lateral izquierdo y Camavinga sustituye a Tchouameni

Marcelino saca la artillería arriba con Buchanan, Moleiro, Gerard Moreno y Mikautadze | Los de Arbeloa buscan meter presión al Barça, al que tienen a un punto

Villarreal - Real Madrid en directo
J. M. Benítez
J. M. Benítez
El Villarreal y el Real Madrid se miden este sábado a partir de las 21.00 en La Cerámica en la jornada 21 de la Liga. Duelo entre el tercer y segundo clasificado de la competición, respectivamente, que quieren seguir la estela del FC Barcelona, el líder. Los blancos quieren meter presión al Barça, al que tienen a un punto tras su tropiezo el finde pasado ante la Real Sociedad. El equipo dirigido por Arbeloa llega tras vencer en el Bernabéu al Levante por 2-0 —en un encuentro marcado por la enorme pitada del Bernabéu a sus jugadores— y golear ante el Mónaco en la Champions (6-1). Los de Marcelino en cambio llegan en una mala dinámica tras caer ante el Betis el pasado domingo (2-0) y perder ante el Ajax en Champions (1-2).

Así llegan ambos equipos al encuentro

racha de partidos
  • G
  • G
  • P
  • P
  • P
  • P
  • G
  • G
Goles a favor
por partido1.9537
por partido2.1543
Goles en contra
por partido119
por partido0.8517
Faltas cometidas
por partido10.89207
por partido13.2264
Tarjetas rojas
por partido0.163
por partido0.255
Tarjetas amarillas
por partido2.2142
por partido1.734
Remates
por partido10.11192
por partido14.85297
Remates recibidos
por partido13.11249
por partido10.2204
¡Sale también el once del Villarreal!

Marcelino saca la artillería arriba con Buchanan, Moleiro, Gerard Moreno y Mikautadze.

XI: Luiz Junior, Pau Navarro, Foyth, Renato Veiga, Pedraza, Buchanan, Parejo, Gueye, Moleiro, Gerard y Mikautadze.

¡Ya sale el once del Real Madrid!

Carreras vuelve al lateral izquierdo y Camavinga sustituye la baja de Tchouameni.

XI: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Camavinga, Arda, Bellingham, Mastantuono, Vinicius y Mbappé.

¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del partido Villarreal - Real Madrid!

Duelo entre el tercero y segundo en la clasificación, respectivamente, en La Cerámica. Los blancos quieren meter presión al Barça, al que tienen a un punto tras su tropiezo el finde pasado ante la Real Sociedad. El equipo dirigido por Arbeloa llega tras vencer en el Bernabéu al Levante por 2-0 —en un encuentro marcado por la enorme pitada del Bernabéu a sus jugadores— y golear ante el Mónaco en la Champions (6-1).

Los de Marcelino en cambio llegan en una mala dinámica tras caer ante el Betis el pasado domingo (2-0) y perder ante el Ajax en Champions (1-2).

