Villarreal - Real Madrid en directo | Carreras vuelve al lateral izquierdo y Camavinga sustituye a Tchouameni
Marcelino saca la artillería arriba con Buchanan, Moleiro, Gerard Moreno y Mikautadze | Los de Arbeloa buscan meter presión al Barça, al que tienen a un punto
El Villarreal y el Real Madrid se miden este sábado a partir de las 21.00 en La Cerámica en la jornada 21 de la Liga. Duelo entre el tercer y segundo clasificado de la competición, respectivamente, que quieren seguir la estela del FC Barcelona, el líder. Los blancos quieren meter presión al Barça, al que tienen a un punto tras su tropiezo el finde pasado ante la Real Sociedad. El equipo dirigido por Arbeloa llega tras vencer en el Bernabéu al Levante por 2-0 —en un encuentro marcado por la enorme pitada del Bernabéu a sus jugadores— y golear ante el Mónaco en la Champions (6-1). Los de Marcelino en cambio llegan en una mala dinámica tras caer ante el Betis el pasado domingo (2-0) y perder ante el Ajax en Champions (1-2).
Así llegan ambos equipos al encuentro
- G
- G
- P
- P
- P
- P
- G
- G
¡Sale también el once del Villarreal!
Marcelino saca la artillería arriba con Buchanan, Moleiro, Gerard Moreno y Mikautadze.
XI: Luiz Junior, Pau Navarro, Foyth, Renato Veiga, Pedraza, Buchanan, Parejo, Gueye, Moleiro, Gerard y Mikautadze.
¡Ya sale el once del Real Madrid!
Carreras vuelve al lateral izquierdo y Camavinga sustituye la baja de Tchouameni.
XI: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Camavinga, Arda, Bellingham, Mastantuono, Vinicius y Mbappé.
¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del partido Villarreal - Real Madrid!
Duelo entre el tercero y segundo en la clasificación, respectivamente, en La Cerámica. Los blancos quieren meter presión al Barça, al que tienen a un punto tras su tropiezo el finde pasado ante la Real Sociedad. El equipo dirigido por Arbeloa llega tras vencer en el Bernabéu al Levante por 2-0 —en un encuentro marcado por la enorme pitada del Bernabéu a sus jugadores— y golear ante el Mónaco en la Champions (6-1).
Los de Marcelino en cambio llegan en una mala dinámica tras caer ante el Betis el pasado domingo (2-0) y perder ante el Ajax en Champions (1-2).
