El despertar del Real Madrid le lleva a dormir líder

El equipo de Arbeloa derrota a un muy buen Villarreal con un ejercicio sostenido de compromiso colectivo y otros dos goles de Mbappé que le ponen provisionalmente dos puntos por delante del Barça

El Real Madrid ha cambiado mucho sin cambiar tanto. Mbappé sigue a lo suyo, esa voracidad con la que amontona goles, otros dos en La Cerámica para tumbar a un muy buen Villarreal. Eso es lo de siempre, pero todo lo demás parece algo muy distinto, una energía constante y comprometida con la que desactivaron la entrega y la electricidad del equipo de Marcelino, que no dejó de ir a por ellos, pero encontró enfrente un trabajo defensivo sin fisura ni apenas lagunas. Así, con lo de siempre y lo raro, después de semanas traumáticas, el Madrid terminó el sábado como líder de la Liga, con dos puntos de ventaja sobre el Barça, que recibe esta tarde al endeble Real Oviedo (16.15, Dazn).

VLL Villarreal 0 Luiz Júnior, Renato Veiga, Alfonso Pedraza, Juan Foyth (Rafa Marín, min. 23), Pau Navarro, Alberto Moleiro, Pape Gueye, Tajon Buchanan (Nicolas Pépé, min. 69), Dani Parejo (Thomas Partey, min. 76), Georges Mikautadze (Ayoze Pérez, min. 76) y Gerard Moreno (Tani Oluwaseyi, min. 69) RMA Real Madrid 2 Thibaut Courtois, Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Arda Güler (Brahim Díaz, min. 79), Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Kylian Mbappé, Franco Mastantuono (Gonzalo García, min. 73) y Vinícius Júnior Goles 0-1 min. 46: Kylian Mbappe. 0-2 min. 93: Kylian Mbappe Arbitro César Soto Grado

Tarjetas amarillas Juan Foyth (min. 1), Tajon Buchanan (min. 50), Pau Navarro (min. 56), Franco Mastantuono (min. 61)

Estuvo cómodo en un partido que se desbocó enseguida. Los dos equipos jugaban a todo trapo, sin reservas, y eso abrió muy pronto el campo, que atravesaba la pelota de punta a punta en dos parpadeos. Se daba por descontado un despliegue intenso del Villarreal; con el Madrid siempre hay dudas. Pero el pelotón de Arbeloa se arremangó empujado por el entusiasmo de Mastantuono, que se agarra al once con ferocidad después de las semanas que la pubalgia le tuvo en la reserva. El argentino exhibió un despliegue tremendamente generoso, atento al corte, firme en los duelos y dispuesto a retroceder hasta su propia área para ayudar a Valverde con Pedraza, que amenazaba con insistencia por allí.

También Bellingham parecía reactivado, muy activo hacia delante y hacia atrás. Y Güler, cada vez con más colmillo tanto para cortar como para morder hacia delante. La vida de Camavinga, sustituto del sancionado Tchouameni, era más fácil al lado de esa pareja, y eso que enfrente se encontró a Parejo y Pape Gueye, recién aterrizado de ganar la Copa África con un gol en la final. No le pesaban nada las semanas con su selección. Lanzaba diagonales precisas a Pedraza, o se apoyaba en Gerard Moreno, capaz de ordenar todo a su alrededor mientras vive de espaldas. Gana tiempo, genera espacio. Era el facilitador de la mayoría de las contras del Villarreal, que percutía a toda máquina en cuanto recuperaba.

A veces salía y se acercaba a Courtois, estirado por Mikautadze, pero otras muchas, cuando levantaba la vista para buscar a Gerard, lo que se encontraba era la presión del Madrid, y ahí moría su salida.

El partido latía acelerado en ambas direcciones, abierto casi desde el comienzo como si lo que se estuviera jugando fuese el tramo final. Estos escenarios le disparan la sonrisa al Madrid, menos encorsetado, feliz cuando vive en vertical, sin masticaciones largas, mejor a pura dentellada. Con Arda buscando a Mbappé al espacio a la espalda de los defensas, con Vinicius sacando brillo al exterior apuntando también a esa zona.

El brasileño iba madurando a Pau Navarro, su pareja de la noche, con ese picoteo suyo insistente como de pájaro carpintero. Al principio se siente inofensivo, pequeñas muescas imperceptibles, incapaces de abrir una vía. Pero su persistencia legendaria se ha juntado ahora con las instrucciones de Arbeloa de que reciba un suministro constante de balones. Repite y repite hasta que escapa de Pau Navarro, que creía haberle atrapado en un lugar diminuto, muy cerca de la línea de fondo. Pero el brasileño saca un pase atrás, Gueye falla en el despeje y Mbappé rebaña el balón suelto y lo emboca entre las piernas de Luiz Junior. Vinicius siguió incordiando a Pau Navarro, al que sacó una amarilla con el siguiente regate, y el Villarreal no dejó de lanzarse hacia Courtois. En una de las salidas, encontraron una falta en el lateral del área y la coreografía ensayada dejó a Gerard solo en el punto de penalti, pero envió la pelota por encima del larguero.

Cuando bajaban las revoluciones y los equipos se detenían a coger aire, Marcelino recurrió al banquillo para meterle otro empujón al partido. Entraron Pépé, Oluwaseyi, Thomas Partey y Ayoze. Arbeloa respondió con Gonzalo y Brahim.

Con esos refrescos, los dos equipos volvieron a la carga, a un intercambio de golpes que controlaba mejor el Madrid. Hasta que Vinicius volvió a encontrar a Mbappé, esta vez con una diagonal de vuelo rasante. El francés entró al área y Pedraza le derribó. Acertó a lo Panenka, abrazó a Brahim, que tanto lloró al fallar esa misma suerte en la final de la Copa África con Marruecos, y acostó al Real en lo alto de la tabla. Con lo de siempre, con lo redescubierto.