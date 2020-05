Regresaremos a la montaña

Quién iba a pensar que envidiaríamos a los personajes de The Walking Dead, que pueden deambular libremente por la naturaleza porque el virus de su pandemia se contagia mordisco de zombi mediante y no como este bicho nuestro. Pero como nos han dejado salir a hacer deporte un ratito, algo es algo, correremos. Aunque después de 45 días de estar entre cuatro paredes necesitamos algo más que zapatear sobre aceras y asfalto, por lo menos personalmente. El contacto con la naturaleza se ha convertido, si cabe, en una necesidad. Y ¿qué mejor que el trail running para fundirse con la montaña, los campos, los senderos, los ibones, los bosques o las costas? Vale, es posible que en la fase actual y en la siguiente la mayoría de nosotros no podamos abandonar el mar empedrado... pero podemos prepararnos para cuando llegue el momento que muchos están esperando.

ampliar foto Clàudia Tremps, forzando en una cuesta. MFSTUDIO

Entrenar es indispensable e ineludible para calzarse la zapatilla de tacos, mucho más si se accede por primera vez a la carrera por montaña, cuando la técnica es todavía lábil. El trail running transcurre por superficies poco firmes, llenas de irregularidades y obstáculos, es importante tener pies, tobillos y piernas con ligamentos y musculatura fuertes para que puedan adaptarse a los terrenos y sortear cualquier problema.

Cinco consejos para iniciarse en el 'trail running' MFSTUDIO [1] Entrene. Antes de enfrentarse al trail hay que fortalecer músculos, tendones y articulaciones. Una buena opción es seguir las rutinas de entrenamiento de la aplicación freeletics. [2] Camine. Incluso los ultrarunners no corren toda la ruta. Camine por los tramos más técnicos o que mayor demanda física requieran. [3] Concéntrese. El suelo irregular de la montaña no es igual que el firme de tartán de estadio. Fíjese por dónde pisa, no deje volar el pensamiento escuchando música. [4] Apúntese a un club de trail running o una carrera popular. La experiencia compartida siempre es más enriquecedora, más motivadora y es donde podrá aprender de otros corredores. [5] Equípese. Las zapatillas de trail running están diseñadas para que su agarre, amortiguación y protección en distintos suelos irregulares sea total, no vaya a la montaña con zapatillas de correr urbanas. El mismo principio vale para el resto de equipación.

Clàudia Tremps es una atleta gerundense de 23 años que combina el esquí de montaña en invierno y el trail running el resto del año. La ganadora de la Grande Traversée Sud de France, de más de 100 kilómetros y la Celestrail nos da algunas pistas de cómo sobrellevar el confinamiento y cómo encarar la montaña cuando todo acabe.



P: ¿Qué es lo más duro de entrenar en casa?

En mi caso tengo la suerte de tener jardín y poder entrenar en él, pero a estas alturas, después de 48 días entrenando en casa, veo cada día pasar y es lo que se me hace más duro, echo mucho de menos salir a la montaña y disfrutar de ella.

¿Cómo entrena una corredora de montaña en casa?

Como he dicho, tengo la suerte de poder salir al jardín, y como hoy por hoy no sabemos qué pasará con el calendario, sigo entrenando y acumulando horas. Lo combino con la bici estática, la elíptica y las escaleras. También me organizo y dos veces a la semana hago una hora de TRX [bandas de resistencia]. Aparte intento cada día hacer 20 minutos de core[para la zona muscular que envuelve toda la región abdominal, pélvica, lumbar y la columna vertebral]. Este tiempo que empleo de más en los entrenamientos es el que antes del confinamiento empleaba con los desplazamientos.

¿Lleva una rutina programada o cada día improvisa ejercicios?

Siempre tengo una rutina diseñada por mi entrenador Pau Capell. Según tenga los entrenamientos en ayunas o no empiezo el día de una forma u otra, pero mis días suelen ser: levantarme, estudiar, entrenar, estudiar y entrenar... así cada día.

¿Es más importante la alimentación o el ejercicio durante el confinamiento?

Creo que sin una buena alimentación no hay un buen rendimiento, y si ahora lo que estamos haciendo son unos entrenos de mantenimiento, no podemos descuidar la alimentación porque si no, en cuanto podamos volver a salir, será más duro volver al nivel que estábamos antes del confinamiento. Para mí, una buena alimentación es fundamental para entrenar y estudiar bien.

¿Ha notado que ha dado algún bajón en resistencia o fuerza durante estos 45 días?

ampliar foto Clàudia, quinta en la Trans Gran Canaria 2020. MFSTUDIO

En fuerza no creo, porque desde que empezó el confinamiento he aumentado horas de fuerza; la resistencia, en cuanto podamos salir, se verá.

¿En el 'trail running' es más importante hacer cuestas o hacer kilómetros para estar en forma?

Creo que las dos cosas son importantes, ya que se trabajan musculaturas distintas. Lo importante es combinar las series en llano, ya que si no eres rápido es muy difícil estar delante en las carreras. Los entrenamientos de volumen son importantes, pero no podemos hacer cada día que entrenamos una jornada de 30 kilómetros, así que lo mejor es combinar los dos entrenamientos, pero siempre pienso que es más importante la calidad que la cantidad.

¿Cuál es su montaña favorita para perderse?

Tengo dos montañas favoritas: el Taga (Ripollés, Girona), que es la montaña de casa donde subía de pequeña con mi padre; y Bastiments, ya que es una montaña que está también cerca de casa. En invierno es donde más entreno con esquís y en verano también hago muchos entrenamientos allí. Cuando empecé era donde iba siempre.

¿Cuál es la prueba en la que no ha participado pero tiene en su lista de cosas pendientes?

Las Zapatillas de Clàudia Montrail TRANS ALP F.K.T. III de Columbia. Este es un calzado para largas distancias y terrenos técnicos, por lo que es una equipación ligera y resistente. Está armado con suela de caucho TrailShield con tacos direccionales de hasta 6 mm que aseguran el agarre en todo tipo de terreno e impiden la acumulación de barro. Cuenta con una mediasuela FluidFoam para amortiguar la pisada, que junto a la barra de torsión en la parte media garantizan la sujeción del pie. P. V. P. 139.99 €

Me gustaría correr la Ultra Trail Monte -Fuji.

¿Algún reto personal?

Por ahora tengo como reto, correr y terminar UTMB (Ultra Trail Mont Blanc), veremos si este verano lo puedo hacer, y si no, nos esperaremos al próximo año.

¿Cuál es su equipación imprescindible para darlo todo en la montaña?

Siempre en la montaña voy con las zapatillas F.K.T. de Columbia, el impermeable, porque puede ser que el tiempo cambie en cualquier momento, los guantes aunque sea verano, la mochila, la manta térmica, agua y el móvil. Una buena equipación es fundamental para prevenir cualquier contratiempo.

¿Por qué 'trail running' y no 'urban running'?

La montaña me transmite paz, tranquilidad y refugio. Pero a la vez me genera adrenalina para poder subir y disfrutar de ella.

¿Qué consejo le daría a alguien que quiere empezar a correr en la naturaleza?

Lo más importante es disfrutar de cada momento, saber apreciar lo que nos proporciona la naturaleza y valorar lo mucho que nos regala. Siempre que se empieza a correr, se tiene que empezar poquito a poquito; primero se tiene que intercalar el andar y el correr, andar en las subidas y correr en los llanos y bajadas, y cada vez ir aumentando los kilómetros, la velocidad y los desniveles.

Cuando salgamos ¿qué es lo primero que va a hacer?

Cuando no haya una restricción de distancia iré al Taga para poder ver salir el sol desde allí. Me gustaría cerrar la temporada de esquí de montaña subiendo al Aneto, pero como no será posible, con un Bastiments me conformo. A ver cómo va el desconfinamiento y qué cosas se pueden hacer...

Lectura durante el confinamiento 'Trail Run', de Geoplaneta. Escrito por Lisa Jhung, corredora experta, es una guía completísima y muy divertida sobre todo lo que se debe saber para iniciarse en el trail running. Una pequeña obra enciclopédica con miles de consejos: desde cómo fortalecer tobillos, técnica para correr, qué equipación comprar, hasta qué hacer si te encuentras con un oso (consejo especial para los que corren por Somiedo). Lo cierto es que la guía es muy divertida, desenfadada y con algunos consejos sorprendentes.

P. V. P. 14.95 €

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.