All Star Game NBA 2020: horario, equipos y dónde ver el partido de las estrellas

Este fin de semana se celebra el All Star de la NBA en el United Center de Chicago, tres días para celebrar la fiesta de las estrellas del basket que concluye con el partido de las estrellas de este domingo entre el equipo de Lebron James y el de Giannis Antetokounmpo.

El All Star Game de la NBA se disputará a las 20:00 horas (horario local de la Costa Este), que serán las 02:00 horas de la madrugada del lunes 17 de febrero en el horario peninsular español. El encuentro se podrá seguir en España a través de Movistar+, además la NBA dispone del NBA League Pass, plataforma donde los espectadores podrán seguir los partidos del fin de semana y los de toda la temporada online desde diferentes partes del mundo.

Tras el Rising Star Challenge del viernes, que terminó en un éxito rotundo para Estados Unidos y los posteriores concursos de habilidades, triples y mates del sábado 15 de febrero, este domingo llega el colofón del evento con el All Star Game.

Por segundo año consecutivo, en el partido de las estrellas no se enfrentarán Conferencia Este vs. Conferencia Oeste, sino que serán los equipos conformados por los dos capitanes más votados, en este caso, Lebron James y Giannis Antetokounmpo, los que se verán las caras en el partido más esperado del All Star Weekend.

El All Star de la NBA está siendo marcado también por los homenajes a los recientemente fallecidos David Stern, comisionado de la NBA, y Kobe Bryant, estrella de los Lakers, que fallecía el pasado 26 de enero en un accidente aéreo junto a su hija Gianna y siete personas más.

El pívot español Pau Gasol fue el encargado de inaugurar el All Star de la NBA con una dedicatoria a las dos grandes figuras. Además, tanto el Team Lebron James como el Team Giannis harán homenaje a Bryant con los dorsales ‘24’ y ‘2’ en honor de los que portaban el jugador de los Lakers y su hija Gigi.

HORARIO DEL ALL STAR DE LA NBA EN AMÉRICA México : 19:00 horas

: 19:00 horas Argentina : 22:00 horas

: 22:00 horas Colombia : 0:00 horas

: 0:00 horas Chile : 21:00 horas

: 21:00 horas Perú: 22:00 horas

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.