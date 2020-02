El All Star más emotivo de la NBA: Kobe Bryant, Chicago y la nueva era de Doncic

Partido de las Estrellas Emergentes

Estados Unidos Miles Bridges (Charlotte), Wendell Carter Jr. (Chicago), Devonte’ Graham (Charlotte), Tyler Herro (Miami, inured will not play), Jaren Jackson Jr. (Memphis), Ja Morant (Memphis), Kendrick Nunn (Miami), Eric Paschall (Golden State), Collin Sexton (Cleveland), PJ Washington (Charlotte), Zion Williamson (New Orleans), Trae Young (Atlanta)

Resto del Mundo Nickeil Alexander-Walker (New Orleans), Deandre Ayton (Phoenix), RJ Barrett (New York), Brandon Clarke (Memphis), Luka Doncic (Dallas), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City), Rui Hachimura (Washington), Svi Mykhailiuk (Detroit), Josh Okogie (Minnesota), Moritz Wagner (Washington)

Concurso de triples

Damian Lillard (Portland), Trae Young (Atlanta), Zach LaVine (Chicago), Buddy Hield (Sacramento), Duncan Robinson (Miami), Joe Harris (Brooklyn), Davis Bertans (Washington) y Devonte Graham (Nueva Orleans)

Concurso de Mates

Dwight Howard (Lakers), Aaron Gordon (Orlando), Derrick Jones (Miami) y Pat Connaughton (Milwaukee).

Concurso de Habilidades

Jayson Tatum (Boston), Pascal Siakam (Toronto), Bam Adebayo (Miami), Domantas Sabonis (Indiana), Patrick Beverley (Clippers), Khris Middleton (Milwaukee), Spencer Dinwiddie (Brooklyn), Gilgeous-Alexander (Oklahoma City).

All Star

Equipo LeBron Titulares: LeBron James (Lakers), Anthony Davis (Lakers), Kawhi Leonard (Toronto), Luka Doncic (Dallas) y James Harden (Houston). Reservas: Damian Lillard (Portland), Ben Simmons (Sixers), Nikola Jokic (Denver), Jayson Tatum (Boston), Chris Paul (Oklahoma City), Russell Westbrook (Houston) y Domantas Sabonis (Indiana).

Equipo Giannis Titulares: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Joel Embiid (Sixers), Pascal Siakam (Toronto), Kemba Walker (Boston) y Trae Young (Atlanta). Reservas: Khris Middleton (Milwaukee), Bam Adebayo (Miami), Rudy Gobert (Utah), Kyle Lowry (Toronto), Brandon Ingram (Nueva Orleans) y Donovan Mitchell (Utah).