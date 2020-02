Derrick Jones doblega a Gordon en un soberbio duelo de mates que honra la leyenda de Jordan y Wilkins

Derrick Jones, el mismo día que cumplía 23 años, superó en el segundo desempate de la final a Aaron Gordon en un Concurso de Mates excepcional. Al jurado se le quedaron cortas por momentos las puntuaciones máximas, 50 puntos, ante la sucesión de tremebundos mates librada por dos jugadores que no parecen tener límites en su imaginación, capacidad de salto, contundencia y una flexibilidad próxima digan de los contorsionistas.

El jurado formado por Dwyane Wade, Candace Parker, Scottie Pippen, el rapero Common y el actor Chadwick Boseman, premió con la máxima puntuación los cuatro mates de la final, y el primer desempate. En el segundo, Derrick Jones, tras una carrera por toda la cancha finalizada con un salto y vuelo desde casi la línea de tiros libres, mereció 48 puntos. Era la ocasión para Gordon, que solicitó la ayuda del pívot de los Celtics, Tacko Fall, de 2,26 metros.

El alero de Orlando saltó por encima de Fall y la clavó. Pero el jurado le dio 47 puntos. Un desenlace polémico que protestó el público. Pero nada borró el tremendo espectáculo de dos jugadores que, sin excesivas florituras, demostraron una capacidad para machacar los aros tras acciones supremas, casi invisibles en tiempo real.

El mate de Gordon por encima de Tacko Fall. Kyle Terada USA TODAY

Lo vivido en el concurso retrotrae a la leyenda de esta competición, la que dejaron para la posteridad en 1988, también en Chicago, Michael Jordan y Dominique Wilkins, con un monumento a la rivalidad bien entendida en el concurso de mates, en una edición del All Star en que Larry Bird exhibió su enorme clase y su flema ganando por tercera vez el concurso de triples como si tal cosa, sin quitarse siquiera la parte superior del chándal. Jones y Gordon, dos jugadores de perfil muy inferior a Jordan y Wilkins, demostraron no obstante una capacidad para este tipo de competición a la altura de los dos legendarios. Los otros dos participantes en el concurso, Pat Connaughton, que también obtuvo un 50 en su segundo intento tomando el balón por encima de su compañero Giannis Antetokounmpo, y Dwight Howard, que utilizó en el segundo el disfraz de Superman con el número 24 en homenaje a Kobe Bryant, no pudieron quedar más que como dignos pero superados rivales ante la exhibición de Jones y Gordon.

Buddy Hield ganó el Concurso de Triples gracias al último lanzamiento que le dio los dos puntos que le faltaban para superar a Devin Booker. Hield, escolta, nacido hace 27 años en Freeport (Bahamas), sexto en el ‘draft’ de 2016, empezó en Nueva Orleans pero en febrero de 2017 formó parte de un intercambio múltiple y recaló en Sacramento Kings. Esta temporada promedia 20,4 puntos aunque no es su porcentaje de acierto en los triples ha descendido al 38%, pero hace dos alcanzó una efectividad del 43%.

Hield no necesitó anotar ninguno de los dos lanzamientos de larguísima distancia, novedad en esta edición del concurso. Pero sí tuvo que encestar sus seis últimos tiros en la primera ronda para alcanzar los 27 puntos y entrar en la final. Repitió la puntuación en la final, un punto más que Booker, el cañonero de los Suns, y cinco más que Davis Bertans, el ala pívot letón de Washington Wizards que jugó dos temporadas en el Baskonia, desde 2014 hasta 2016, antes de de recalar en San Antonio.

Hield lanza uno de los tiros de más larga distancia. Quinn Harris USA TODAY

Bam Adebayo, de Miami Heat, ganó el Concurso de Habilidades tras superar en la final a Domantas Sabonis, de Indiana Pacers. Dos pívots en la final de una competición que requiere sobre todo habilidad, manejo del balón y buena puntería en el triple con el que debe concluir, y que siempre pareció reservada a los jugadores más livianos, a los bases y escoltas. Y así fue hasta hace pocos años, cuando se impusieron Karl-Anthony Towns en 2016 y Kristaps Porzingis en 2017. En Chicago no solo ganó un pívot, sino que la final enfrentó a un jugador de 2,06 metros y otro de 2,11 metros. Son los nuevos tiempos. Los pívots son atletas cada vez más ágiles y rápidos y tan certeros a menudo desde la larga distancia como pueden serlo los jugadores exteriores.

La jornada comenzó como el día anterior con dos grandes homenajes a Kobe Bryant. Adam Silver, el comisionado de la NBA, anunció que a partir de ahora el trofeo al MVP del All Star llevará el nombre de la figura de la NBA fallecida el 26 de enero en un accidente de helicóptero. También, poco antes de que comenzar los concursos del All Star, Dwyane Wade y Candace Parker salieron al centro de la cancha y pidieron que el público del United Center se pusiera en pie y aplaudiera durante 24 segundos y 2 décimas, los números de las camisetas de Kobe y su hija también fallecida Gianna.

