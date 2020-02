El aluvión de EE UU diluye el efecto Doncic y acaba en concurso de mates

“Como decía Kobe: ‘haced cosas épicas siempre’. Así que vamos a tener un fin de semana épico en su honor”. Pau Gasol, con los sentimientos a flor de piel y la voz quebrada, ofició el emotivo inicio del All Star en el United Center de Chicago. El pívot español, desde el centro de la cancha y junto a la cuatro veces campeona olímpica Sue Bird, recordó, en los instantes previos al partido de las Estrellas Emergentes, a su excompañero, rival y amigo Kobe Bryant y a David Stern. Los recientes fallecimientos de ambos, la estrella de los Lakers en un accidente de helicóptero, el 26 de enero, junto a su hija Gianna y siete personas más, y el comisionado de la NBA, a resultas de una hemorragia cerebral, el 1 de enero, hacen del All Star de Chicago una efeméride muy especial.

ESTADOS UNIDOS, 151; RESTO DEL MUNDO, 131 Estados Unidos: Trae Young (18), Ja Morant (10), Nunn (16), Zion Williamson (14), Jackson Jr (12) –equipo inicial-; Paschall (23), Bridges (20), Washington (8), Graham (9) y Sexton (21). Resto del Mundo: Doncic (16), Gilgeous-Alexander (16), Hachimura (14), Clarke (22), Barrett (27) –equipo inicial-; Melli (3), Wagner (16), Mykhayluk (6), Okogie (5) y Alexander-Walker (6). Parciales: 30-39, 41-42, 44-24 y 36-26. United Center de Chicago. Unos 15.000 espectadores.

La conmoción que ha provocado su desaparición es inmensa en la NBA y en el deporte mundial. El público coreó el nombre de Kobe y aplaudió las palabras de Sue Bird y Pau Gasol que, una vez concluyó su breve pero intensa alocución, tomó de nuevo las muletas que sigue utilizando en el proceso de rehabilitación de la fractura por estrés navicular que sufrió en el pie izquierdo, de la que fue operado en mayo de 2019. El pívo español declaró poco después que mantiene su objetivo de volver a jugar esta temporada y poder disputar los Juegos Olímpicos de Tokio.

El partido de las Estrellas Emergentes concluyó con victoria tan abrumadora de Estados Unidos, 151-131, que ambos equipos se libraron a un improvisado concurso de mates en los últimos segundos del partido. El esperado duelo entre Luka Doncic y Trae Young se quedó en poca cosa. Y ese intento de culminar el encuentro a base de mates Zion Williamson falló por tres veces, Ja Morant otra y al final fue en la otra canasta el canadiense JR Barrett quien hundió el balón con toda la fuerza que pudo en la canasta del equipo ganador. El escolta zurdo de Charlotte, Miles Bridges, fue elegido el MVP del encuentro. De manera merecida porque fue el más aplicado, a pesar de que no fue el máximo anotador del partido ya que RJ Barret sumó 27, ni tampoco del equipo estadounidense, honor que correspondió Eric Paschall, con 23 puntos. Pero Bridges fue el que jugó mejor y aportó 20 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y 3 robos de balón. Y hasta le dio tiempo a publicar un tuit con un meme en el que un jugador de PlayStation cambiaba de posición en un gesto de mayor aplicación al juego.

Sobre la bocina del descanso, Luka Doncic elevó el tono de un partido excesivamente destensado al anotar un triple desde casi el centro de la cancha. Tras el partido, explicó que ya le anunció a Trae Young que iba a acabar la primera parte con ese triple. Pero el dominio de su equipo concluyó precisamente entonces. Zion Williamson se animó con un tremendo mate mediado el tercer cuarto y a partir de ese momento el combinado de Estados Unidos se estiró en el marcador, con varias acciones espectaculares, especialmente un mate de concurso de Miles Bridges.

Pau Gasol y Sue Bird, en su alocución desde el centro de la cancha del United Center. dennis Wierzbicki REUTERS

El ansiado duelo entre Trae Young y Luka Doncic no dio mucho de sí en un partido con tan poca adrenalina. La extraordinaria temporada y media de los dos bases cuyos caminos se cruzaron y al mismo tiempo quedó marcado cuando Atlanta y Dallas los intercambiaron en el ‘draft’ de 2018, no se tradujo en un duelo espectacular. 4 triples 18 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias de Trae Young y también 4 triples, 16 puntos, 2 rebotes y 5 asistencias de Doncic. El duelo lo podrán continuar este domingo en el All Star ya que ambos forman parte de los quintetos iniciales de los equipos de LeBron James y Giannis Antetokounmpo.

