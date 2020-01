LeBron y Anteto repiten como capitanes del All Star y Doncic debuta como titular

Luka Doncic será titular en el All Star que se disputará el 16 de febrero en Chicago. Los capitanes de los equipos serán Giannis Antetokounmpo y LeBron James, los mismos que en la última edición celebrada hace 11 meses en Charlotte. LeBron ya había sido capitán también en 2018, la primera vez que se instauró el nuevo sistema para formar ambos equipos. El otro capitán, entonces, fue Stephen Curry, ahora lesionado, al igual que Kevin Durant, el MVP del All Star de 2019.

Los elegidos para formar en los quintetos iniciales en la Conferencia Oeste, LeBron James (Lakers), Luka Doncic (Dallas), James Harden (Houston), Anthony Davis (Lakers) y Kawhi Leonard (Clippers); en la Conferencia Este, Trae Young (Atlanta), Kemba Walker (Celtics), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Pascal Siakam (Toronto) y Joel Embiid (Sixers). Doncic, que el 28 de febrero cumple 21 años, Young, que tiene también 21 años, y el camerunés Siakam, que tiene 25, debutarán en un All Star. Doncic y Young fueron intercambiados por los equipos (Atlanta y Dallas) que los eligieron en la tercera y la quinta posición del ‘draft’ de 2018 y la pasada temporada fueron el primero y el segundo respectivamente en el trofeo al Rookie del Año. Siakam, elegido en el puesto 27 del ‘draft’ de 2016, mantiene su progresión tras haber sido el Jugador que más mejoró la pasada temporada en la que consiguió el título con los Raptors, equipo en el que, tras la marcha de Kawhi Leonard a los Clippers, ha pasado a asumir el papel de líder.

Los quintetos se designaron en base a los votos de los aficionados, que contabilizaron un 50% para la decisión, completada con el 25% de los votos de los jugadores y el 25% de los de la prensa. LeBron fue el más votado por los aficionados en el Oeste (6.275.459) y Anteto en el Este (5.902.286). Doncic (6.111.735) a la estrella de los Bucks.

“Para mí es un gran honor haber sido elegido para ser titular y poder jugar el All Star”, declaró Doncic. “Recuerdo que cada año me levantaba a las tres de la madrugada para ver a los jugadores que admiraba en el All Star, y ahora podré competir en él”. La pasada temporada, Doncic ya estuvo a punto de estar en el All Star. De hecho, los aficionados así lo hubieran querido porque el tercero más votado, pero al ser computados los votos de los jugadores y de la prensa, quedó fuera del quinteto titular. Y después fueron los entrenadores de los 30 equipos de la NBA, que son los encargados de elegir de elegir a siete reservas por cada Conferencia. Los elegidos para la próxima edición se darán a conocer el 30 de enero. La elección de los equipos de LeBron y Giannis se dará a conocer el 6 de febrero.

