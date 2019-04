Doncic, el mejor novato europeo de la historia

El huracán mediático desatado por Luka Doncic ha sido de tal magnitud que el jugador esloveno esboza su media sonrisa y relativiza. “Me mudé de Eslovenia cuando tenía 13 años, así que esto fue mucho más fácil para mí”, responde cuando se le pregunta, una vez más, sobre la facilidad de adaptación a la NBA que ha demostrado. Jugó su primer partido oficial con Dallas Mavericks con 19 años y 231 días y ha completado una temporada de ensueño con 72 partidos y un rendimiento excepcional que remite a la primera temporada de algunos de los más grandes de la NBA y le convierten en el europeo con mejores estadísticas de la historia en su primer año en la Liga.

Lo que más le ha perturbado, además de la lesión en un muslo que le ha impedido disputar cinco de los últimos siete partidos, ha sido el cúmulo de derrotas de los Mavericks, 49 en 82 partidos. “Ha sido difícil para mí. Me enojo mucho si no ganamos”. Por él no ha quedado. Ha sido salido siempre en el quinteto titular, ha promediado 32,2 minutos y se erigió desde el primer día en el ídolo de la afición de los Mavericks justamente cuando su icono, Dirk Nowitzki, acaba de poner punto y final a su carrera.

La comparativa con el jugador alemán, y también respecto a casi todos los europeos que han llegado a la NBA, es tan inevitable como insostenible. Los tiempos han cambiado, las diferencias se han reducido y la perspectiva de los entrenadores y equipos de la NBA ha variado completamente su visión sobre los jugadores europeos. Una figura como Drazen Petrovic, que llegó a Portland ya en plena madurez, con 25 años, no fue titular ni una sola vez en su primera temporada y promedio poco más de 12 minutos. Arvydas Sabonis, seis años después, en 1995, con 30 años, se estrenó también con Portland y fue solo 21 partidos titular y promedió 23 minutos.

Nowitzki, ya en 1998, aceptó la propuesta de los Mavericks cuando tenía 20 años. A diferencia de Doncic, que ya había ganado la Liga y la Euroliga con el Real Madrid y el Eurobasket con la selección eslovena, el jugador alemán acababa de ascender a la Bundesliga con el modesto Wurzburgo. Debutó en febrero porque la NBA redujo la temporada a 50 partidos debido al cierre patronal. Y sus promedios son muy inferiores a los de Doncic. “Tiene tal confianza en él mismo, que no hay mucho que puedas decirle”, opina Nowitzki sobre su compañero. “Tiene experiencia y eso se nota. Posee la capacidad de olvidar cualquier cosa que haya sucedido hace cinco, diez segundos, y hacer otra gran jugada. Es una cualidad que normalmente se desarrolla mucho después de los 19 o los 20 años. Eso sí, fuera de la cancha, es como un niño. No para de reír y de bromear”. Pau Gasol, Tony Parker, y más adelante, Marc Gasol, Ricky Rubio y la nueva ola con Porzingis, Mirotic, Markkanen, Bogdan Bogdanovic o Vucevic han marcado un cambio notable en la rapidez con que los jugadores europeos son capaces de adaptarse a la NBA, en buena parte favorecidos porque ahora también los entrenadores son más proclives a darles mayor protagonismo.

Doncic, en cualquier caso, ha dado un salto abismal. Es el máximo anotador europeo en su temporada ‘rookie’. Con 21,2 puntos supera de largo la mejor marca establecida por Pau Gasol en 2002 con 17,6 puntos. Wonderboy, capaz de actuar de base, escolta o alero e incluso de postear como un ala-pívot, es el cuarto mejor reboteador. En sus primeras temporadas en la NBA, solo tres pívots como Pau Gasol (8,9), Arvydas Sabonis (8,1) y Zydrunas Ilgauskas (8,8) superaron la media de 7,8 rebotes con que cierra Doncic su primer curso. Además ha alcanzado las seis asistencias de media. Sólo un base puro y brillante en este apartado como Ricky Rubio consiguió en su primer año repartir más pases para la canasta: 8,2. El francés Tony Parker, por ejemplo, promedió 4,3 asistencias en su primer curso con los Spurs, en 2001.

Los mejores ‘rookies’ Temporada 2018-2019 Luka Doncic (Dallas): 21,2 puntos / 7,8 rebotes / 6,0 asistencias / 32,2 minutos Trae Young (Atlanta): 19,1 puntos / 3,7 rebotes / 8,1 asistencias / 30,9 minutos Deandre Ayton (Phoenix): 16,3 puntos / 10,3 rebotes / 1,8 asistencias / 30,7 minutos Los mejores ‘rookies’ europeos hasta la temporada 2018-2019 Pau Gasol (Memphis, 2001-2002): 17,6 puntos / 8,9 rebotes / 2,7 asistencias / 36,7 minutos Lauri Markkanen (Chicago, 2017-2018): 15,2 puntos / 7,5 rebotes / 1,2 asistencias / 29,7 minutos Dino Radja (Boston, 1993-1994): 15,1 puntos / 7,2 rebotes / 1,4 /asistencias / 28,8 minutos Arvydas Sabonis (Portland, 1995-1996): 14,5 puntos / 8,1 rebotes / 1,8 asistencias / 23,8 minutos Kristaps Porzingis (Nueva York, 2015-2016 ): 14,3 puntos / 7,3 rebotes / 1,3 asistencias / 28,4 minutos

Doncic es el primer jugador novato desde Michael Jordan que promedia al menos 21 puntos (21,2), seis rebotes (7,8) y cinco asistencias (6). MJ promedió 28,2 puntos, 6,5 rebotes y 5,9 asistencias en su primera temporada con Chicago Bulls, la 1984-1985. Y desde entonces, solo seis Novatos del Año habían superado los 21 puntos: David Robinson (24,3 en la 1989-1990), Allen Iverson (23,5 en la 1996-1997), Shaquille O’Neal (23,4 en la 1992-1993), Blake Griffin (22,5 en la 2010-2011), Mitch Richmond (22 en la 1988-1989) y Tim Duncan (21,1 en la 1997-1998).

LeBron James rozó la barrera con una media de 20,9 puntos en su estreno con Cleveland en la 2003-2004 y Kevin Durant se quedó en 20,3 en Seattle Supersonics. Algunas de las principales estrellas de la Liga no despuntaron en su estreno, caso de los dos principales aspirantes a ser elegidos MVP esta temporada. James Harden, en la temporada 2009-2010, no fue titular ni una sola vez con Oklahoma City 9,9 puntos. Giannis Antetokounmpo fue 23 veces titular en su estreno con la camiseta de Milwaukee Bucks en la temporada 2013-2014 pero solo promedió 6,8 puntos. Doncic es el candidato a ‘rookie’ del año, en competencia con el base de Atlanta, Trae Young, que ha promediado 19,1 puntos, 3,7 rebotes y 8,1 asistencias. Estadísticas en mano, no hay color.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.