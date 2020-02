All Star NBA 2020: horarios, concursos, equipos y el partido de las estrellas

Este fin de semana del 14, 15 y 16 de febrero se celebra en Estados Unidos el campeonato estrella de la NBA: el All Star Game. Este 2020 se disputa 69ª edición del torneo, marcada por el repentino fallecimiento de la ex estrella de la NBA, Kobe Bryant. Esta es, además, la tercera vez que se disputa en Chicago, en el United Center (las anteriores ediciones fueron en 1973 y en 1988, por lo que hace más de 30 años de la última vez que se jugó en 'la ciudad del viento').

El All Star de la NBA se podrá ver en España a través de Movistar+. A nivel global, la propia NBA dispone de una plataforma de streaming por suscripción, el NBA League Pass, en el que se retransmiten todos los partidos de la temporada y se cubrirá también el Fin de Semana de las Estrellas.

Celebrity Game

El All Star Weekend 2020 comienza este viernes 14 de febrero a las 19.00 (hora de la Costa Este en Estados Unidos, la 01.00 am de la madrugada del sábado en España). El primer partido que se juega, tras el entrenamiento del Rising Stars Challenge y el Anuncio de los jugadores que entran en el Hall of Fame es el 'Partido de los famosos', en el que artistas, actores, músicos y exjugadores y jugadoras se echan a la cancha a disputar el primer encuentro del All Star.

Horario en Latinoamérica

- México: 18:00 horas

- Argentina: 21:00 horas

- Colombia: 19:00 horas

- Chile: 20:00 horas

- Perú: 19:00 horas

Rising Star Challenge

El conocido como 'Partido de los novatos' se juega justo después. En él se enfrentan los rookies de primer año contra los sophomores, de segundo año, y podrá verse el viernes 14 de febrero a las 21.00 (hora de la Costa Este, las 03.00 am de la madrugada del sábado en España).

Horario en Latinoamérica

- México: 20:00 horas

- Argentina: 23:00 horas

- Colombia: 21:00 horas

- Chile: 22:00 horas

- Perú: 21:00 horas

Concursos de habilidades, triples y mates

La fiesta del All Star continúa el sábado 15 de febrero con uno de los platos fuertes del fin de semana. El concurso de habilidades abrirá la jornada en el United Center y contará con la presencia de jugadores como Jayson Tatum, Patrick Beverly o Bam Adebayo. Derrick Rose, que se anunció como otra de las estrellas protagonistas, finalmente no estará por molestias físicas.

Tras el concurso de habilidades seguirá el de triples, con jugadores como Buddy Hield (tercero en 2019), Zach Lavine o Damian Lillard. Finalmente seguirá el de mates, en el que podremos ver a hombres de la talla de Dwight Howard (campeón en 2008) o Aaron Gordon (subcampeón en 2016).

La jornada del sábado comenzará a las 20.00 horas (horario de la Costa Este, las 02.00 am de la madrugada del domingo en España).

Horario en Latinoamérica

México: 19:00 horas

Argentina: 22:00 horas

Colombia: 0:00 horas

Chile: 21:00 horas

Perú: 22:00 horas

NBA All Star Game

El último plato fuerte del fin de semana es el 'Partido de las estrellas', que mantiene el formato de equipos capitaneados por los más votados de cada Conferencia, y con jugadores de Este y Oeste combinados en ambos conjuntos.

Team Giannis:

- Titulares: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Joel Embiid (Sixers), Pascal Siakam (Toronto), Kemba Walker (Boston) y Trae Young (Atlanta).

- Reservas: Khris Middleton (Milwaukee), Bam Adebayo (Miami), Rudy Gobert (Utah), Kyle Lowry (Toronto), Brandon Ingram (Nueva Orleans) y Donovan Mitchell (Utah).

Team Lebron:

- Titulares: Lebron James (Lakers), Anthony Davis (Lakers), Kawhi Leonard (Toronto), Luka Doncic (Dallas) y James Harden (Houston).

- Reservas: Damian Lillard (Portland), Ben Simmons (Sixers), Nikola Jokic (Denver), Jayson Tatum (Boston), Chris Paul (Oklahoma City), Russell Westbrook (Houston) y Domantas Sabonis (Indiana).

El partido comenzará a las 20.00 horas (horario de la Costa Este, las 02.00 am de la madrugada del lunes en España).

Horario en Latinoamérica

México: 19:00 horas

Argentina: 22:00 horas

Colombia: 0:00 horas

Chile: 21:00 horas

Perú: 22:00 horas

