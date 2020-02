Los misterios de la vida en los confines de la Tierra

En el 2018, AMC emitió la primera temporada de The Terror, serie producida por Ridley Scott, basada en el libro homónimo de Dan Simmons, sobre una empresa de exploración de la Armada británica en el ignoto Ártico en busca de un paso hacia el Pacífico. La serie me encantó, por la atmósfera de la marinería del siglo XIX, por la fantástica inmersión en la que sumerge al espectador en la inmensidad del desierto polar y, a la vez, la opresiva presencia de las moles de hielo que van atrapando los barcos de la expedición. La historia refleja la lucha de los hombres, que integran las tripulaciones del HMS Terror y el HMS Erebus, contra el invierno más duro conocido, la despiadada naturaleza boreal, las luchas de poder de sus oficiales y, por si todo eso no fuese suficiente, el ataque constante de una especie de gigantesco y horripilante oso polar.

¿Lo mejor de la historia? Qué la serie y el libro de Dan Simmons están basados en una aventura muy épica, pero sobre todo muy real. La cuarta expedición del explorador y oficial de la armada británica John Franklin, que partió en 1845 de Inglaterra hacia los hielos polares en busca del paso del Noreste hacia el Pacífico y que desapareció en un gran misterio. Historia tan apasionante como la serie de televisión y recogida por La Vida en los Confines de la Tierra en su capítulo ¿Qué pasó con la expedición de Franklin?

El libro, escrito por Sebastián Álvaro y José Mari Azpiazu, nos relata el misterio que rodeó durante más de un siglo la desaparición de los buques y sus 134 tripulantes, así como las expediciones de rescate enviadas en su búsqueda hasta la exploración canadiense final de 2016, que encontró intacto el HMS Terror cerca de la isla del Rey Guillermo.

No es el único desastre que trata la obra. La Vida en los Confines de la Tierra nos traslada a las grandes empresas que sucumbieron a las duras condiciones polares, pero también hace partícipe de las proezas que inundaron a sus protagonistas de fama y gloria.

La fascinación por el paisaje polar

“Invernar en la banquisa puede ser una experiencia emocionante cuando se lee algo sobre ella junto a un buen fuego en un hogar cómodo, pero vivirla realmente basta para que un hombre envejezca de forma prematura”. George W. De Long (1844 - 1881), explorador polar.

¿Qué ha llevado a los hombres a enrolarse en exploraciones a las últimas fronteras de la Tierra, que en el mejor de los casos garantizaban un sufrimiento insoportable y que no podían prometer regreso a puerto seguro? La Vida en los Confines de la Tierra no solo recaba la historia y hazañas de los principales aventureros que pusieron rumbo hacia lo desconocido, también recrea sus vivencias, sus anhelos, sus desesperanzas. El libro humaniza un deseo de aventura que para la mayoría de los mortales significaría terror, como el barco de John Franklin, y que casi ni comprenderíamos. “La vista era de lo más impresionante que uno imaginarse pueda. Aquella nos hacia caer en la cuenta de que acabábamos de adentrarnos en regiones juzgadas hasta entonces impenetrables, produciéndonos un sentimiento de terror”. Joseph Dalton Hooker (1817-1911), botánico y explorador británico.

Pero, y parafraseando a George De Long, leer este volumen es una experiencia emocionante y deliciosa. El libro está editado de forma que se pueda coger en cualquier momento, abrir por cualquier página y sumergirse de lleno en una aventura e historia fascinante. Está ilustrado magníficamente con fotografías que te transportan a las vastas planicies de las banquisas árticas y antárticas.“La aurora boreal se presentó ante nuestros ojos durante casi toda la noche con las más deslumbrantes apariencias. En ocasiones ondeaba sobre nuestras cabezas en forma de bellas columnas, para transformarse seguidamente en una refulgente cortina o en una serpiente, deslizándose a no muchos metros, por encima de nuestras cabezas”. John Biscoe (1794-1843).

Al final, es posible que con la lectura de este libro podamos llegar a entender a esos hombres que vivieron sus vidas en el límite de la cordura y la locura, hasta es posible que deseemos “embarcarnos” en nuestras próximas vacaciones en una expedición polar a Noruega. Lo que es seguro es que el libro le proporcionará tardes de emoción. Un volumen necesario en la biblioteca de todo amante de la aventura, la naturaleza y la historia.

Los autores

Sebastián Álvaro. Creador y director de Al filo de lo imposible. Ha dirigido más de doscientas expediciones y realizado más de 300 documentales. Por su esfuerzo ha recibido tres medallas al Mérito Militar, el Premio Nacional del Deporte, dos premios Ondas, nueve premios de la ATV y dos medallas en el Festival de Nueva York. Es colaborador habitual en EL PAÍS.

Jose Mari Azpiazu. Alpinista y expedicionario, ha organizado y participado en expediciones a los Andes y a los Alpes. Como escritor ha publicado seis libros de montaña, entre ellos Alpinismo español en el mundo, Nuestras montañas, Montañas de mi interior o Nire Barneko Mendiak.

