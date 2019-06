Nicaragua juega ante Argentina el partido de sus sueños

Si el boxeador Alfredo Evangelista fue estoico en su derrota frente a Muhammad Alí en 1977 -“Cómo me iba a caer, me estaba pegando el más grande de todos los tiempos y no quería perdérmelo: ojalá me hubiese pegado para siempre”, dijo el uruguayo nacionalizado español después de la pelea-, es posible que el arquero de Nicaragua, Justo Lorente, también celebre el infortunio que este viernes podría sufrir contra Lionel Messi.