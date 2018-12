Desde Melbourne con Nadal a la final de la Champions en el campo del Atleti

Entre septiembre y octubre se disputará el Mundial de atletismo en el territorio inhóspito de Doha, en Qatar, y a todos maravillará un estadio en el que grandes conductos de aire acondicionado enfriarán la pista, el césped y a los atletas que en ella suden. El futuro ya ha llegado, la ciencia ficción, se podrá titular en los periódicos, con optimismo y alegría.

Sin embargo, el verdadero salto al futuro del deporte español, un verdadero acto de afirmación de los deportistas, sujetos ya activos, tendrá lugar mucho antes, en la segunda quincena del enero que ya llega y en Tenerife. Su celebración no figura en ningún calendario deportivo. No deparará fotos espectaculares de lucha, contacto o sudor, pero su resultado será una de esas cosas que permitirán afirmar eso tan tajante de hubo un antes y un después. Se trata del juicio a Miguel Ángel Millán, un entrenador de atletismo acusado de acoso sexual hace dos años por dos atletas jóvenes 25 años después de que abandonara el pueblo de Alhama de Murcia dejando un rastro de dolor que aún perturba a un buen grupo de atletas que no pudieron entonces denunciarlo, incluido el subcampeón olímpico Antonio Peñalver. El juicio permitirá, al menos, repasar la historia, dar voz por fin a los deportistas enmudecidos, agitar las conciencias para evitar que vuelvan a suceder hechos similares y, si suceden, que no queden ocultos durante décadas.

También el deporte español comenzará, en este 2019, a dar el siguiente paso en la lucha contra la desigualdad de la mujer en el deporte, el que va de simplemente fomentar la visibilidad del deporte femenino a una ley que debería aprobarse en seis meses y que comenzará a garantizar la igualdad. En las canchas y en las piletas seguirán recordando la fuerza de la mujer cracks como las campeonas olímpicas Carolina Marín, que buscará su cuarto título mundial de badminton en agosto, en Basilea (Suiza), o Mireia Belmonte, que regresará plena de ambiciones en el Mundial de natación, en Corea del Sur, en julio, donde le espera su tercer oro global en 200m mariposa.

ampliar foto Carolina Marín vocea su victoria en la final del Mundial de 2018. Lintao Zhang Getty Images

El resto de lo que deportivamente suceda en el 19 tiene el titular de siempre que siempre se renueva: ¿Estarán nuestras figuras a la altura de las hazañas que queremos exigirles y para las que ellos mismos viven? ¿Tendrán los viejos la longevidad que les deseamos?

Motociclismo

El sexto de Márquez

Con un Marc Márquez más maduro y cada vez más consciente de sus habilidades técnicas al manillar de la Honda, el Mundial de MotoGP de 2019, ese que el español ha ganado en cinco ocasiones los últimos seis años, se presenta con un único favorito. El campeón Márquez es el favorito. No teme a nada ni a nadie. Por eso siempre aceptó de buenos modos que Honda fichara a Jorge Lorenzo, el único piloto que sabe que puede ganarle en la pista, por su finura y su tozudez. El mallorquín logró el curso pasado ganar y ser competitivo con la Ducati. 2019 será un nuevo reto, más asequible después de haber comprobado que no hay imposibles.

ampliar foto Márquez, victorioso en el GP de Malasia, en noviembre pasado. Lai Seng Sin REUTERS

Fútbol

Una final en Madrid

ampliar foto Estadio Wanda Metropilitano, en Madrid. Jaime Villanueva EL PAÍS

La pelota se mueve por la cornisa de Madrid. Hay mucha expectación para saber cómo resuelven sus cuitas el Atlético y el Madrid y la final de la Champions se jugará además el día 1 de junio en el Wanda Metropolitano. No se sabe muy bien cuáles son los planes de Florentino Pérez después de la partida de Cristiano y Zidane más allá de su deseo de embellecer el Bernabéu. La parálisis de uno de los clubes más ricos del mundo, personificada en Isco y Asensio, resulta sorprendente en un momento en que mandan los futbolistas y, por tanto, se aguarda a ver qué hacen Mbappé, Neymar, Kane, Hazard o De Jong. No hay más certeza de momento que las ya sabidas de Messi y Cristiano. El portugués ha agrandado la competitividad de la Juve y el argentino mantiene el vuelo del Barça. El Madrid observa cómo evoluciona el juego en Europa, expectante con la pujanza de equipos como el Liverpool y el Borussia Dortmund, y en laLiga, una temporada más liderada por el Barça. Acostumbrados a dominar los torneos domésticos, a los azulgrana les importa la Copa de Europa, la competición por excelencia del Madrid y el sueño eterno del Atlético. A pesar del colchón del cholismo, a los rojiblancos les presiona la necesidad de ganar después de alterar la escala salarial con la renovación de Griezmann. Los jugadores han pasado a ser los mercaderes de la industria del fútbol, cada vez más alejada del hincha y próxima al espectador, ahora mismo pendiente de un aparato revolucionario que se llama VAR.

Atletismo

Los jóvenes que llegan

ampliar foto Ana Peleteiro. Álvaro García EL PAÍS

El año que termina fue el de la esperanza del atletismo español, que vio llegar fuerte a una generación jovencísima liderada por mujeres como María Pérez, Ana Peleteiro y María Vicente, y por chavales como Óscar Husillos, Saúl Ordóñez, Orlando Ortega o Bruno Hortelano. Entre Glasgow, donde se celebra en marzo el Europeo en pista cubierta, y septiembre, con el Mundial de Doha, la generación que llega deberá afirmarse ante los mejores del mundo. Entre estos, hay curiosidad por comprobar si Wayde van Niekerk se ha recuperado de su gravísima lesión, si Christian Coleman y Noah Lyles siguen opositando al papel de nuevo Usain Bolt, y si fenómenos como Abderramán Samba, en 400m vallas, y Juan Miguel Echevarría, en longitud, derriban las barreras históricas de sus pruebas, que se cree imposibles.

Ciclismo

Marc & Mas

La afición quiere que un viejo siga siendo joven y que dos jóvenes hagan cosas de viejos. Quieren que Alejandro Valverde gane el Tour de Flandes a los 39 años casi, que Marc Soler sea ya Indurain en el Tour y que Enric Mas descubra el Tour casi como lo hizo Contador, vencedor en su segunda visita a la grande boucle. Las urgencias exigirán a Landa que gane en consistencia si quiere mantenerse en el altar.

Baloncesto

Final four, en Vitoria

El Mundial de baloncesto alcanza una dimensión nueva en China, donde comparecen por primera vez 32 selecciones. Entre ellas no estará la campeona de Europa, Eslovenia, que no pudo competir con sus estrellas, Luka Doncic y Goran Dragic en la clasificación. La Euroliga tendrá su colofón en Vitoria, donde se disputará una final four en la que el Real Madrid aspira a repetir el título que alcanzó en la final de 2018 ante el Fenerbahçe, y en la que aspiran a estar también el Barcelona, ausente desde 2014, o el Baskonia, que juega en casa. En la NBA, Golden State Warriors aspira a su tercer título consecutivo, mientras que LeBron James, ahora con los Lakers, intentará llegar a su novena final en nueve años, un récord único.

Golf

Un grande para Tiger y Rahm

Si 2018 vio la resurrección deportiva de Tiger Woods, que ya tiene 43 años, su primera victoria en cinco cursos, 2019 es el año en que, recuperado su juego, deberá responder a la gran pregunta del golf mundial. ¿Puede Tiger volver a ganar un grande? El físico parece que le responde, y por hambre no quedará, empeñado en alargar una histórica cuenta congelada en 14 majors desde 2008, a cuatro del récord de Jack Nicklaus. Tan dispuesto a todo está Tiger como Jon Rahm, el explosivo golfista de Barrika que a los 24 años ya cree llegado su momento después de dos campañas de crecimiento y aprendizaje. Al vasco, tan conocedor de los ídolos a los que quiere alcanzar, de Tiger, de Seve, ya no le sacian las piezas menores. Los cuatro grandes se jugarán en cuatro meses seguidos, de abril a julio.[/TEX][LAD-DOBLE]

Automovilismo

Año I sin Alonso

El Mundial de Fórmula 1 será el primero de los últimos 16 años sin Fernando Alonso, que emprenderá un nuevo rumbo multidisciplinar, empecinado como está el asturiano en encasquetarse la Triple Corona como ganador en Mónaco, Indianápolis y Le Mans. Carlos Sainz heredará el McLaren que tantos martirios le provocó a Alonso. El foco de atención deberían volver a repartírselo Mercedes, Ferrari y Red Bull, ganadores de los últimos 118 grandes premios. Kimi Raikkonen fue el último piloto que ganó una carrera sin pilotar uno de esos tres coches (fue en Australia 2013, con un Lotus), y precisamente el finlandés, de 39 años, ha protagonizado este invierno uno de los cambios de cromos más sonados al marcharse al equipo filial de Ferrari, Sauber. Su volante en Ferrari lo agarrará Charles Leclerc, quien a sus 21 años está llamado a poner en aprietos al mismísimo Sebastian Vettel, su jefe

Información elaborada por Nadia Tronchoni, Ramon Besa, Oriol Puigdemont, Robert Álvarez, Juan Morenilla y Carlos Arribas.