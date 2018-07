Cristiano Ronaldo se va del Real Madrid y ficha por la Juventus por 100 millones

La etapa de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid se ha terminado. El delantero portugués, de 33 años, dice adiós al club blanco nueve temporadas después. Llegó en julio de 2009 y en julio de 2018 se marcha a Italia por cien millones, como adelantó ayer este periódico. En el calcio vestirá la camiseta de la Juventus. Se acaba así una historia de amor y goles: 450 en 438 partidos con la camiseta del Madrid, el máximo realizador histórico del equipo madridista, por encima de otros mitos como Raúl González (323) y Alfredo Di Stéfano (308). Cristiano ha conseguido en su etapa en Chamartín dos Ligas, dos Copas del Rey, dos Supercopas de España, cuatro Champions, tres Supercopas de Europa y tres Mundialitos, para un total de 16 títulos. También ha conseguido cuatro Balones de Oro.

"Creo que ha llegado el momento de abrir una nueva etapa en mi vida y por eso he pedido al club que acepte traspasarme. Lo siento así y pido a todos, y muy especialmente a nuestros seguidores, que por favor me comprendan. He reflexionado mucho y sé que ha llegado el momento de un nuevo ciclo", ha escrito Cristiano en una carta publicada en la página web del club. El Madrid, por su parte, ha emitido un comunicado para darle las gracias a Cristiano. "Atendiendo a la voluntad y petición expresadas por el jugador Cristiano Ronaldo, el Madrid ha acordado su traspaso a la Juventus. Quiere [el Madrid] expresar su agradecimiento a un jugador que ha demostrado ser el mejor del mundo y que ha marcado una de las épocas más brillantes de la historia de nuestro club y del fútbol mundial", reza el comunicado.

El portugués tenía contrato hasta 2021. En su última renovación –otoño de 2016- aseguró que no sería su último contrato con el club, que se veía jugando hasta los 40 años. Se ha marchado antes de lo previsto después de estudiar la oferta de la Juve, la única que ha llegado a las oficinas del club desde que el verano pasado Jorge Mendes, su agente, rastreara el mercado en busca de una salida para su jugador. Buscaba CR una subida de sueldo que el Madrid no estaba dispuesto a ofrecerle. Primero porque le mejoró el contrato en la última renovación (de 18 a 23 millones) y segundo porque no estaban dispuestos a hacer locuras por un futbolista que en febrero cumplirá 34 años. La Juve le pagará unos 30 millones netos al año.

El Madrid ha decidido desprenderse de su estrella porque, aseguraban ayer a este periódico fuentes del club, la situación con Cristiano ha ido “demasiado lejos”. No sólo por las frases que pronunció en Kiev a finales de mayo y que reventaron la fiesta de la decimotercera Champions, sino también porque desde hace un año el tira y afloja ha sido constante, así como los pulsos que ha ido echando el jugador. Ese continuo “me quedo, me voy, me quedo, me voy” ha colmado la paciencia de todos. Esa situación, han estimado en el club, no podía seguir. Por lo que entiende que la marcha de Cristiano, que está ahora de vacaciones en Grecia con la familia, es lo mejor para las dos partes.