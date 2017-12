Cristiano Ronaldo: “Soy el mejor jugador de la historia”

Cristiano Ronaldo posa con el Balón de Oro durante la ceremonia de entrega del trofeo en París. FAUGERE FRANCK (EFE) Reuters-Quality

La concesión del Balón de Oro por la revista France Football viene acompañada habitualmente de una entrevista en la propia publicación. La de Cristiano Ronaldo, que recibió este jueves en París su quinto trofeo, se difundió horas después, y en ella el portugués se define como "el mejor jugador de la historia". El delantero asegura que no hay futbolista "más completo" que él, y reconoce que pensaba que no podría "atrapar" al barcelonista Leo Messi en número de trofeos. En 2012, la cuenta entre ellos estaba 4-1 a favor del argentino. El jueves empataron 5-5.

"Respeto las preferencias de todos, pero no veo a nadie mejor que yo. Ningún futbolista hace cosas que yo mismo no puedo hacer, pero veo que hago cosas que otros no pueden hacer. No hay un jugador más completo que yo. Soy el mejor jugador de la historia, tanto en los buenos como en los malos momentos", dice en la entrevista. "La gente puede preferir a Messi o a Neymar, pero nadie es más completo que yo", dijo.

El portugués asegura que volver a ganarlo es "un sueño". "Ya he entrado en la historia del fútbol, no solo al ganar este Balón de Oro. Ya había entrado ganando un Balón de Oro, luego dos, tres, cuatro, cinco... Ahora es normal que pase a la historia como el jugador que ganó más. Estoy muy feliz, es un momento muy especial para mí. Nunca pensé que fuera tan bonito, ni siquiera en un sueño", reconoció.

En este sentido, afirmó que no pensaba que pudiera alcanzar al argentino. "No pensé que podría atrapar a Messi, porque después de ganar mi primer Balón de Oro, él ganó cuatro. Pero el fútbol te da la oportunidad de seguir trabajando y ganando, y gané, y vivo una época maravillosa", subrayó.

"Gané el Balón de Oro antes que Messi. Luego me superó con cuatro consecutivos. En ese momento estaba triste y enfadado. Iba a las ceremonias de entrega pero no ganaba nunca. En un momento estaba incluso desmotivado", confesó.

Cristiano explicó, además, que para conseguir sus premios individuales "los trofeos colectivos siempre ayudan". "Ganar este trofeo es una recompensa deportiva. Me lo pasé genial: anoté muchos goles, fui máximo goleador de la Champions, ganamos la Champions y LaLiga", manifestó.

Además, señaló que se encuentra "bien y motivado", y que se ve capaz de ganar más. "Estas son cosas que suceden naturalmente, cuando pensamos que estamos en una mala situación, de repente encontramos un buen momento, eso es fútbol. Estoy acostumbrado. No es por casualidad o por suerte que he ganado el Balón de Oro cinco veces; es con trabajo, dedicación y siempre creyendo en mi potencial y talento", apuntó.

"Ayer —miércoles— todavía superé un récord —primer jugador en marcar en todos los partidos de una fase de grupos de la Liga de Campeones—, ¿qué puedo decir? Una de las palabras que más escucho en mi vida diaria es 'bravo'. Cuando escuchas 'bravo' es la señal de que haces las cosas bien, tanto en el deporte como en la vida", concluyó.

Y reconoció que no está en su mejor momento de juego: "La adversidad hace que trabajes más (...) La amnesia (de los aficionados) me molesta. El fútbol está hecho de ciclos. Cuando las cosas no van bien los aficionados tienen que ayudarnos. Hemos ganado tres Ligas de Campeones de cuatro, no es algo tan sencillo. Hay momentos en los que las cosas no salen tan bien, que das al palo, que el portero para tu disparo,... Pero pido a la gente que tenga confianza", indicó.